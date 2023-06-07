Лукашенко помиловал экс-девушку Протасевича Сапегу (видео)

Сразу же после освобождения Сапега позвонила своему отцу. Документ о ее помиловании подписал лично Лукашенко.

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Софию Сапегу, гражданку РФ осужденную в Беларуси за разжигание социальной вражды и незаконный сбор информации о частной жизни, освободили по помилованию. Об этом в среду, 7 июня, сообщает DW Беларусь.

По данным журналистов, губернатор Приморского края России Олег Кожемяко приехал в колонию №4 в Гомеле, чтобы забрать Софию Сапегу. Он выразил надежду, что у нее будет благополучная дальнейшая жизнь.

Сообщается, что помилование было подписано лидером Республики Беларусь Александром Лукашенко. Сразу после освобождения, София Сапега сказала, что ее первым шагом будет прийти в себя и сразу же позвонила своему отцу.

Задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги

Роман Протасевич, бывший главный редактор Telegram-канала Nexta, был задержан в Минске после экстренной посадки самолета, на котором он летел из Афин в Вильнюс. Позднее выяснилось, что сообщение о бомбе, вызвавшее посадку, было ложным и передано по указанию белорусских чиновников. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка России София Сапега, его бывшая девушка. В дальнейшем они оказались в центре преследования белорусских властей.

В мае 2022 года суд в Беларуси приговорил ее к шести годам лишения свободы за "разжигание ненависти". В апреле этого года Беларусь начала процедуру возвращения девушки в Россию. 3 мая Минский областной суд вынес приговор Протасевичу в виде восьми лет колонии.

Напомним, 22 мая белорусские власти помиловали экс-главреда медиа Nexta Романа Протасевича. Двух других подозреваемых, проходивших по этому делу — основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и бывшего редактора Яна Рудика — заочно осудили на 20 и 19 лет колонии соответственно.