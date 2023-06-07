Лукашенко помилував ексдівчину Протасевича Сапегу (відео)

Одразу після звільнення Сапега зателефонувала своєму батькові. Документ про помилування підписав особисто Лукашенко.

Related video

Софію Сапегу, громадянку РФ, засуджену в Білорусі за розпалювання соціальної ворожнечі та незаконне збирання інформації про приватне життя, звільнили за помилуванням. Про це в середу, 7 червня, повідомляє DW Білорусь.

За даними журналістів, губернатор Приморського краю Росії Олег Кожемяко приїхав у колонію №4 в Гомелі, щоб забрати Софію Сапегу. Він висловив сподівання, що в неї буде щасливе подальше життя.

Повідомляється, що помилування підписав лідер Республіки Білорусь Олександр Лукашенко. Одразу після звільнення Софія Сапега сказала, що її першим кроком буде прийти до тями, й одразу ж зателефонувала своєму батькові.

Затримання Романа Протасевича та Софії Сапеги

Романа Протасевича, колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta, затримали в Мінську після екстреної посадки літака, на якому він летів із Афін у Вільнюс. Пізніше з'ясувалося, що повідомлення про бомбу, що спричинило посадку, було хибним і його передали за вказівкою білоруських чиновників. Разом із Протасевичем затримали громадянку Росії Софію Сапегу, його колишню дівчину. Надалі вони опинилися в центрі переслідування білоруської влади.

У травні 2022 року суд у Білорусі засудив її до шести років позбавлення волі за "розпалювання ненависті". У квітні цього року Білорусь розпочала процедуру повернення дівчини в Росію. 3 травня Мінський обласний суд ухвалив вирок Протасевичу у вигляді восьми років колонії.

Нагадаємо, 22 травня білоруська влада помилувала ексглавреда медіа Nexta Романа Протасевича. Двох інших підозрюваних, які проходили в цій справі, — засновника Telegram-каналу Nexta Степана Путило та колишнього редактора Яна Рудика — заочно засудили на 20 і 19 років колонії відповідно.