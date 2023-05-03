Засновники каналу NEXTA Протасевич, Путило, Рудик отримали терміни від 8 до 20 років позбавлення волі

Опозиціонерів звинуватили у змові "з метою захоплення влади" та у скоєнні як мінімум 1586 злочинів.

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У Мінську визнали винним у низці злочинів колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Його засудили до 8 років позбавлення волі, про що повідомляє видання "Белта" 3 травня.

Суд Білорусі звинувачує одного із засновників опозиційного Telegram-каналу NEXTA до 8 років суворого режиму через нібито "змову з метою захоплення влади". Прокуратура від початку вимагала для Романа Протасевича покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

"Протасевича визнано винним в організації масових заворушень, публічних закликах до актів тероризму, керівництва екстремістським формуванням, наклепу стосовно президента, а також в інших злочинах", — йдеться у повідомленні.

Крім того, вироки оголосили і засновнику NEXTA Степану Путилу та колишньому редактору Яну Рудику, яких засудили до 20 та 19 років позбавлення волі, однак оскільки вони перебувають не в Білорусі, то їхні справи розглядалися заочно.

Фігурантів звинувачують у скоєнні щонайменше 1586 злочинів.

Суд виніс вирок Роману Протасевичу Фото: Белта Суд виніс вирок Роману Протасевичу Фото: Белта

Справа Telegram-каналу NEXTA: що відомо

У звинуваченні вказано, що засуджені у різний час з 2020 року Роман Протасевич, Степан Путило та Ян Рудик перебували більшу частину свого часу в Польщі та нібито втілювали у життя план змови з метою захоплення влади неконституційним шляхом.

Під час протестів у Білорусі у 2020 році Telegram-канал оперативно публікував фото, відео та новини з місць, де відбувалися найсерйозніші та найжорстокіші зіткнення зі співробітниками правоохоронних органів.

Суд над засновниками каналу NEXTA розпочався лише у лютому 2023 року та 3 травня підсудним ухвалили вирок.

Нагадаємо, що Романа Протасевича затримали затримали 23 травня 2021 року у Мінську після примусової посадки літака RyanAir співробітниками білоруського КДБ. Після цього стало відомо, що він тісно співпрацює зі слідством та дає свідчення.

3 лютого 2022 року повідомлялося, що Роман Протасевич подає до суду на компанію Ryanair і закликав інших пасажирів наслідувати його прикладу.