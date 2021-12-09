Диспетчер, який втік з Білорусі до Польщі, розповів, як садили літак Ryanair з Протасевичем.

За словами співробітника мінського аеропорту, операцію з примусової посадки літака проводили співробітники КДБ, які змусили повідомити екіпаж неправдиві відомості.

Колишній авіадиспетчер мінського аеропорту Олег Галегов змушений був тікати до Польщі, де дав свідчення європейським спецслужбам про посадку літака Ryanair, на борту якого знаходився Роман Протасевич. Про це повідомляє The New York Times.

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Видання пише, що Галегов втік із Білорусі до Польщі влітку цього року. Перед цим він не виходив на зв'язок і видалив усі облікові записи в соцмережах. Після прибуття в країну він розповів польським слідчим про подробиці того, що відбувалося в диспетчерській у момент посадки літака Ryanair.

За його словами, операцію з примусової посадки авіалайнера організували білоруські спецслужби. Галегов розповів, що до них зайшов співробітник КДБ, який узяв під контроль диспетчерську та наказав зв'язатися з екіпажем Ryanair. Після цього пілотам було зроблено хибне повідомлення про те, що на борту літака знаходиться вибуховий пристрій, тому їм дали наказ негайно зайти на посадку. При цьому співробітник КДБ під час операції весь час говорив по телефону та координував дії у диспетчерській.

Галегов під час цього був присутній особисто — більше, він був відповідальним за передачу неправдивих відомостей екіпажу літака.

Директор Департаменту національної безпеки Польщі Станіслав Жарін не став давати коментарі щодо білоруського свідка, проте відомо, що Галегов залишив територію Польщі. Видання повідомляє, що диспетчер-втікач звертався до посольства США за допомогою, але там його направили до європейських слідчих, які розбиралися у справі про примусову посадку Ryanair.

Нагадаємо, що Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську після примусової посадки літака RyanAir співробітниками білоруського КДБ. Після цього стало відомо, що він тісно співпрацює зі слідством та дає свідчення.

Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега уклали зі слідством досудову угоду, тому їх перевели під домашній арешт.