Сбежавший из Беларуси в Польшу диспетчер рассказал, как сажали самолет Ryanair с Протасевичем

По словам сотрудника минского аэропорта, операцию по принудительной посадке самолета проводили сотрудники КГБ, которые заставили сообщить экипажу ложные сведения.

Бывший авиадиспетчер минского аэропорта Олег Галегов вынужден был бежать в Польшу, где дал показания европейским спецслужбам о том, как произошла посадка самолета Ryanair, на борту которого находился Роман Протасевич. Об этом сообщает The New York Times.

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Издание пишет, что Галегов сбежал из Беларуси в Польшу летом этого года. Перед этим он не выходил на связь и удалил все аккаунты в соцсетях. По прибытии в страну он рассказал польским следователям о подробностях происходящего в диспетчерской в момент посадки самолета Ryanair.

По его словам, операцию по принудительной посадке авиалайнера организовали белорусские спецслужбы. Галегов рассказал, к ним зашел сотрудник КГБ, который взял под контроль диспетчерскую и приказал связаться с экипажем Ryanair. После этого пилотам было сделано ложное сообщение о том, что на борту самолета находится взрывное устройство, поэтому им был дал приказ немедленно зайти на посадку. При этом сотрудник КГБ во время операции все время говорил по телефону и координировал действия в диспетчерской.

Галегов во время лично присутствовал при этом — более того, он был ответственным за передачу ложных сведений экипажу самолета.

Директор Департамента нацбезопасности Польши Станислав Жарын не стал давать комментарии по поводу белорусского свидетеля, однако известно, что Галегов покинул территорию Польши. Издание сообщает, что беглый диспетчер обращался в посольство США за помощью, но там его направили к европейским следователям, которые разбирались в деле о принудительной посадке Ryanair.

Напомним, что Романа Протасевича задержали задержали 23 мая в Минске после принудительной посадки самолета RyanAir сотрудниками белорусского КГБ. После этого стало известно, что он тесно сотрудничает со следствием и дает показания.

Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега заключили со следствием досудебное соглашение, поэтому их перевели под домашний арест.