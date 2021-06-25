Следком Беларуси объяснил, почему сменил Протасевичу и Сапеге меру пресечения

Обвиняемые, по словам следователей, обязались "оказывать содействие расследованию" и "изобличать соучастников".

Задержанный 23 мая экс-главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега заключили со следствием досудебное соглашение, поэтому их перевели под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

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"Обвиняемые дают последовательные признательные показания … они обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями", – говорится в сообщении.

Исходя из этого следствие посчитало, что меру пресечения можно изменить на домашний арест.

Ранее 25 июня родители Протасевича и Сапеги сообщили, что их детей выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест.

Утром 25 июня российский гостелеканал RT опубликовал фото людей, похожих на Протасевича и Сапегу. По словам журналистов, снимок был сделан в Минске.

Задержание Романа Протасевича и Софьи Сапеги произошло 23 мая в аэропорту Минска. Они находились на борту самолета компании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, который экстренно посадили по требованию властей Беларуси из-за якобы сообщения о "минировании" борта.

Фокус ранее писал, кто такой Роман Протасевич и что известно о его девушке.