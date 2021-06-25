Слідком Білорусі пояснив, чому змінив Протасевичу і Сапезі запобіжний захід
Обвинувачені, за словами слідчих, зобов'язалися "сприяти розслідуванню" та "викривати співучасників".
Затриманий 23 травня ексголовний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його дівчина Софія Сапега уклали зі слідством досудову угоду, тому їх перевели під домашній арешт. Про це повідомила пресслужба Слідчого комітету Білорусі.
"Обвинувачені дають послідовні свідчення… вони взяли на себе зобовʼязання сприяти попередньому слідству у розслідуванні злочинів, викритті співучасників, здійснювати все можливе для загладжування шкоди, заподіяної злочинами", — йдеться у повідомленні.
Виходячи з цього слідство вирішило, що запобіжний захід можна змінити на домашній арешт.
Раніше 25 червня батьки Протасевича і Сапеги повідомили, що їх дітей випустили з СІЗО і відправили під домашній арешт.
Вранці 25 червня російський держканал RT опублікував фото людей, схожих на Протасевича і Сапегу. За словами журналістів, знімок був зроблений в Мінську.
Затримання Романа Протасевича і Софії Сапеги відбулося 23 травня в аеропорту Мінська. Вони знаходилися на борту літака компанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, який екстрено посадили на вимогу влади Білорусі через нібито повідомлення про "замінування" борту.
Фокус раніше писав, хто такий Роман Протасевич і що відомо про його дівчину.