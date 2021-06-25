Слідком Білорусі пояснив, чому змінив Протасевичу і Сапезі запобіжний захід

Обвинувачені, за словами слідчих, зобов'язалися "сприяти розслідуванню" та "викривати співучасників".

Затриманий 23 травня ексголовний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його дівчина Софія Сапега уклали зі слідством досудову угоду, тому їх перевели під домашній арешт. Про це повідомила пресслужба Слідчого комітету Білорусі.

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"Обвинувачені дають послідовні свідчення… вони взяли на себе зобовʼязання сприяти попередньому слідству у розслідуванні злочинів, викритті співучасників, здійснювати все можливе для загладжування шкоди, заподіяної злочинами", — йдеться у повідомленні.

Виходячи з цього слідство вирішило, що запобіжний захід можна змінити на домашній арешт.

Раніше 25 червня батьки Протасевича і Сапеги повідомили, що їх дітей випустили з СІЗО і відправили під домашній арешт.

Вранці 25 червня російський держканал RT опублікував фото людей, схожих на Протасевича і Сапегу. За словами журналістів, знімок був зроблений в Мінську.

Затримання Романа Протасевича і Софії Сапеги відбулося 23 травня в аеропорту Мінська. Вони знаходилися на борту літака компанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, який екстрено посадили на вимогу влади Білорусі через нібито повідомлення про "замінування" борту.

Фокус раніше писав, хто такий Роман Протасевич і що відомо про його дівчину.