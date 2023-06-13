"Злая судьба": в Египте акулу, которая съела россиянина, выставят в музее (видео)
Акула успела съесть половину тела переехавшего в Хургаду гражданина РФ, но когда к ней начали приближаться рыбаки, она уплыла, оставив нижнюю часть.
Власти Египта начали мумифицировать акулу, которая живьем съела российского туриста, в дальнейшем убитое животное планируют выставить в местном музее. Об этом сообщает The Daily Mail.
В брюхе крупного морского хищника обнаружились останки 23-летнего Владимира Попова, который погиб недалеко от пляжа в египетской Хургаде.
Попов оказался внутри "мясорубки", когда на него набросилась и утащила под воду тигровая акула.
В понедельник, 12 июня, сотрудники Института морских исследований и заповедников Красного моря начали бальзамировать пойманную акулу, чтобы превратить ее в музейный экспонат.
По сообщениям СМИ, властям удалось извлечь голову, грудную клетку и руки жертвы из брюха акулы. Рыбаки нашли и другую часть тела погибшего.
Один мужчина делает надрезы, а другой, очевидно, проверяет упругость кожи.
По некоторым сообщениям, акула успела проглотить половину тела переехавшего в Хургаду гражданина РФ, но когда к ней начали приближаться рыбаки, она уплыла, оставив нижнюю часть тела.
Рыбаки вытащили останки мужчины и начали преследовать хищника. В дальнейшем тигровую акулу поймали и на лодке перевезли на берег, где забили до смерти "в отместку".
Доктор Махмуд Дар, профессор Египетского национального института морских исследований, сообщил, что акула была самкой.
Отец россиянина впоследствии рассказал, что нападение длилось около 20 секунд, и что тигровая акула утащила мужчину под воду.
Он также сказал, что у пляжа, где произошло нападение, прежде подобных случае не было.
"Здесь есть корабли, яхты. Обычно акулы нападают на диких пляжах, это какая-то злая судьба", — пояснил он.
До этого 23-летний Попов проживал с отцом в Египте в течение семи месяцев. Он также сказал, что собирается кремировать то, что осталось от сына и перевезти на родину в РФ.
Напомним, что переехавший на египетский курорт 23-летний Владимир Попов был родом из Архангельска. По некоторым сообщениям во время нападения тигровой акулы удалось спастись одной девушке.
Также сообщалось, что нападения акул в Египте участились за последние несколько лет. Туристы начали пропадать, а местные жители — находить обглоданные останки человеческих тел.