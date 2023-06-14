Дикая теория о путешествиях во времени: на стенах собора 16 века заметили "астронавта"

Кафедральный собор Саламанки в Испании датируется XII-XIII веками и может похвастаться множеством богатой резьбы, в том числе загадочным "астронавтом" на одной из стен.

Сторонники путешествий во времени заметили таинственного астронавта, вырезанного в древней церкви, что породило дикие теории. Об этом пишет Daily Star.

Кафедральный собор Саламанки в Испании состоит из двух церквей, самая старая из которых датируется 12-13 веками, а более новая была построена в 16 веке.

Это потрясающее место поклонения является одним из самых популярных в городе Саламанка не только из-за своей впечатляющей истории и потрясающей архитектуры, но и из-за странного явления, "космического человека", вырезанного на его внешней стене.

Космонавта можно увидеть опирающимся на резные листья в скафандре, в шлеме и космических ботинках, что подогревает теории заговора о том, что статуя может быть доказательством существования путешествий во времени.

Астронавт появился в древнем здании совсем недавно Фото: Daily Star

Но хотя загадочный космический путешественник может удивить некоторых людей, на самом деле этому явлению есть простое объяснение. Астронавт появился в древнем здании совсем недавно и был вырезан на его стенах во время реставрационных работ в 1992 году, когда художник Херонимо Гарсия решил добавить несколько современных штрихов к строению, в том числе и космонавта.

Среди других более современных дополнений к церкви — дракон, поедающий мороженое, рысь, бык, аист, кролик и рак.

Но если этот слух о путешествии во времени может иметь простое объяснение, то другие разгадать сложнее. Совсем недавно Фокус писал, что зоркие любители искусства заметили на картине почти 90-летней давности iPhone.

Также ранее сообщалось, что старинная фотография дедушки стала "доказательством" путешествия во времени. Мужчина под псевдонимом Jimmy The Filmmaker утверждает, что его предок мог быть путешественником во времени, поскольку тот держит предмет, который поразительно похож на современный смартфон.