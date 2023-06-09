Еще не знали про iPhone: в сети нашли "доказательство" путешествия во времени (фото)

Теоретики-конспирологи убеждены, что нашли доказательство путешествия во времени на картине 1930-х годов. На ней изображен один из коренных американцев, который смотрит на предмет 21-го века.

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На фреске, расположенной на здании почтового отделения в Спрингфилде, штат Массачусетс, США, изображен мореплаватель и торговец Уильям Пинчон, рядом с ним находятся коренные американцы, проживавшие в этой местности. Люди заметили, что в руках у одного из них находится предмет, похожий на гаджет из XXI века. Об этом пишет The Sun.

Фреска не менялась с тех пор, как была написана в 1937 году. На ней изображен английский колонист и торговец мехами Уильям Пинчон, но среди хаотичной сцены есть и современное дополнение. Один из коренных американцев кажется, смотрит на предмет 21-го века. Он поразительно похож на смартфон.

Люди думают что, данный предмет схож с одной из моделей Apple, что может подтверждать наличие временных путешественников, переносящих современные технологии в прошлое. Однако автор картины умер в 1982 году, за четверть века до того, как кто-то услышал об iPhone.

Умберто Романо написал картину "Мистер Пинчон и заселение Спрингфилда" в 1937 году Фото: Daily Star

"Есть основания полагать, что то, что рассматривает мужчина, не является предметом коренного населения, а скорее европейского происхождения, например, зеркала, которые часто представлялись в ходе подобных обменов. То, как мужчина держит его, если он действительно смотрит на свое собственное лицо, отражающееся в нем, конечно, имеет смысл", — предложил потенциальное решение Брайан Андерсон, эксперт по искусству.

Ранее Фокус писал, что мужчина нашел в доме жуткий портрет, о котором не подозревал 46 лет. Он был удивлен, обнаружив старинную картину "мужчины без глаз", спрятанную в стене. На обратной стороне едва заметно было написано "Старик по имени Энергия".

Также ранее сообщалось, что старинная фотография дедушки стала "доказательством" путешествия во времени. Мужчина под псевдонимом Jimmy The Filmmaker утверждает, что его предок мог быть путешественником во времени, поскольку тот держит предмет, который поразительно похож на современный смартфон.