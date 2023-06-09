Ще не знали про iPhone: у мережі знайшли "доказ" подорожі в часі (фото)

Теоретики-конспірологи переконані, що знайшли підтвердження подорожі в часі на картині 1930-х років. На ній зображений один із корінних американців, який дивиться на предмет 21 століття.

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На фресці, розташованій на будівлі поштового відділення в Спрингфілді, що в штаті Массачусетс, США, зображений мореплавець і торговець Вільям Пінчон, поряд із ним перебувають корінні американці, які проживали в цій місцевості. Люди помітили, що в руках одного з них — предмет, схожий на гаджет із XXI століття. Про це пише The Sun.

Фреску не змінювали з того часу, як її написали 1937 року. На ній зображений англійський колоніст і торговець хутром Вільям Пінчон, але серед хаотичної сцени є й сучасне доповнення. Один із корінних американців, здається, дивиться на предмет 21 століття. Він напрочуд схожий на смартфон.

Люди думають що, цей предмет схожий на одну з моделей Apple, що може підтверджувати наявність мандрівників у часі, які переносять сучасні технології в минуле. Проте автор картини помер у 1982 році, за чверть століття до того, як хтось почув про iPhone.

Умберто Романо написав картину "Містер Пінчон і населення Спрингфілда" в 1937 році Фото: Daily Star

"Є підстави вважати, що те, що розглядає чоловік, не є предметом корінного населення, а, скоріше, європейського походження, наприклад, дзеркала, які часто представлялися в ході подібних обмінів. Те, як чоловік тримає його, якщо він дійсно дивиться на своє власне обличчя, що відображається в ньому, звичайно, має сенс", — запропонував потенційне рішення Браян Андерсон, експерт із мистецтва.

Раніше Фокус писав, що чоловік знайшов у будинку страшний портрет, про який не підозрював 46 років. Він був здивований, виявивши старовинну картину "чоловіка без очей", заховану в стіні. На звороті ледь помітно було написано "Старий на ім'я Енергія".

Також раніше повідомлялося, що старовинна фотографія дідуся стала "доказом" подорожі в часі. Чоловік під псевдонімом Jimmy The Filmmaker стверджує, що його предок міг бути мандрівником у часі, оскільки той тримає предмет, який напрочуд схожий на сучасний смартфон.