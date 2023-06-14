"Это ранит меня": блогер подстроил свою смерть и прилетел на похороны на вертолете (видео)

Дэвид Баэртен, который публикует свои ролики в TikTok, получил массу откликов после инсценировки собственной смерти. Мужчина подговорил свою семью помочь ему устроить розыгрыш.

45-летний тиктокер Дэвид Баэртен из Бельгии шокировал своих друзей и близких, прилетев на собственные похороны на вертолете. Об этом пишет Daily Star.

Блогер, также известный как Рагнар ле Фу, пытался найти способ преподать близким ему людям урок о важности поддержания контакта. Издание отмечает, что мужчина решил, что притвориться мертвым хороший способ сделать это.

Хотя уроженец Бельгии предупредил свою жену и детей. Они даже помогли ему спланировать все от начала до конца. Зрители на его похоронах были ошеломлены тем, как он прилетел на собственные похороны.

Одна из его маленьких дочерей воздала должное своему не умершему отцу в социальных сетях Фото: Daily Mail

Однако розыгрыш зашел слишком далеко после того, как одна из его маленьких дочерей воздала должное своему не умершему отцу в социальных сетях за несколько дней до трюка.

"Почему жизнь так несправедлива? Почему ты? Ты собирался стать дедушкой, и у тебя еще вся жизнь впереди. Я люблю тебя! Мы любим тебя! Мы никогда не забудем тебя. Покойся с миром, папочка. Я никогда не перестану думать о тебе", — написала она.

Многие люди назвали эти комментарии жестокими, как только трюк на TikTok стал вирусным.

"Это должно быть запрещено, и это должно стать концом его карьеры", — написал один из пользователей TikTok.

Однако в разговоре с The Times Баэртен объяснил, почему он сделал то, что сделал, и, похоже, его не тронула обратная реакция.

"То, что я вижу в своей семье, это ранит меня. Меня никогда никуда не приглашают. Меня никто не видит. Мы все отдалились друг от друга. Я чувствовал себя неоцененным. Поэтому я хотел преподать им жизненный урок и показать, что не стоит ждать, пока кто-то умрет, чтобы встретиться с ним", — сказал он.

Ранее Фокус писал, что женщина чудесным образом ожила в гробу во время похорон. Беллу Монтою положили в гроб, но спустя четыре часа она начала задыхаться и стучать по крышке. Это видео быстро попало в сеть и стало вирусным.

Также сообщалось, что тело монахини почти не пострадало спустя 4 года после похорон. Сестры провели раскопки, чтобы переместить гроб Вильгельмины Ланкастер под алтарь. Они были удивлены, обнаружив, что тело служительницы церкви почти не подверглось разложению.