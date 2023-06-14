Держат в тайне: США возобновили переговоры с Ираном, — WSJ

По данным издания, администрация президента США ведет переговоры с официальным Тегераном, стремясь освободить заключенных и сдержать ядерную программу.

Администрация президента США Джо Байдена тайно возобновила переговоры с Ираном с целью освободить американских заключенных и контролировать развитие ядерной программы страны. Об этом 14 июня пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, близкие к обсуждению вопроса между двумя странами.

Сообщается, что после восстановления контактов, Вашингтон одобрил выплату €2,5 млрд ($2,7 млрд) иранской электроэнергетической и газовой компании, ранее замороженных санкциями США. Хотя чиновники США называют это рутинной операцией, связанной с выплатами, переговоры призваны снизить напряженность, вызванную продвижением Ирана в обогащении урана и конфискацией нефтяных танкеров.

Как пишут американские журналисты, официальные лица Ирана связывают освобождение заключенных с доступом к замороженным $7 млрд, находящимся в банках Южной Кореи, а также к деньгам от поставок газа и нефти, хранящимся в Ираке.

Администрация Байдена стремится сохранить конфиденциальность переговоров, учитывая возможную критику и противодействие со стороны республиканцев и некоторых демократов, особенно в преддверии президентских выборов.

Напомним, 12 июня WSJ ссылаясь на исследование британской организации Conflict Armament Research писал, что детали китайского производства помогают Ирану быстро собирать боевые дроны и поставлять их в Россию.

Ранее, 9 июня, сообщалось, что ученые из британских университетов "помогли" иранскому режиму разработать технологию, которая может быть использована в его программе создания дронов-камикадзе