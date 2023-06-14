Миллионы для партнера РФ: как украинские компании сотрудничают с Ираном

В Украине обнаружено 716 компаний, имеющих связь с Ираном или Северной Кореей. Их выручка в прошлом году составила 264,4 млн грн, а прибыль — 49,4 млн грн.

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С Украиной связано 880 основателей и бенефициаров компаний, работающих с подсанкционными государствами Иран и Северная Корея. Об этом говорится в аналитике платформы обширных данных VKURSI.

В частности, статистика связей украинских компаний с подсанкционными Ираном и КНДР такова:

бенефициарное влияние оказывают 320 человек;

человек; 124 компании имеют бенефициарную связь с Ираном и Северной Кореей;

компании имеют бенефициарную связь с Ираном и Северной Кореей; у 569 компаний учредители связаны с вышеупомянутыми странами;

компаний учредители связаны с вышеупомянутыми странами; 20 компаний имеют украинскую компанию-основателя, имеющую связи с Ираном или Северной Кореей;

компаний имеют украинскую компанию-основателя, имеющую связи с Ираном или Северной Кореей; 3 компании является учредителем (участником) другого юридического лица, часть которого также имеют граждане/резиденты РФ или Беларуси;

компании является учредителем (участником) другого юридического лица, часть которого также имеют граждане/резиденты РФ или Беларуси; только 10 компаний имеют связь с Северной Кореей, остальные – с Ираном.

По данным платформы, все эти компании владеют всего 250 земельными участками в Украине и 43 домами и квартирами. "Выручка компаний, связанных с Ираном и Северной Кореей, в 2022 составила 264,4 млн грн. Прибыль таких компаний составляет 49,4 млн грн", — говорится в аналитических данных VKURSI.

У 569 компаний в Украине учредители связаны с Ираном и КНДР Фото: VKURSI

Аналитики платформы напомнили, что Украина – один из основных поставщиков аграрной продукции в Иран и оказывает существенное влияние на продовольственную безопасность этой страны. В позапрошлом году товарооборот между Украиной и Ираном составил $723,7 млн, среди которых экспорт товаров – 624,9 млн долл., импорт – 98,8 млн долл. 97% украинского экспорта – это сельскохозяйственная продукция и продовольственные товары.

Торговля – одно из главных направлений компаний, имеющих связи с Ираном Фото: VKURSI

Наибольшую выручку в 2022 году получило связанное с Ираном предприятие "Бегленд", которое базируется в городе Белая Церковь и специализируется на производстве полипропиленовых мешков для муки, сахара и зерновых культур, а также изделий из полиэтилена.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 18 марта "О применении и внесении изменений в персональные и экономические и другие ограничительные меры". В частности, под санкции попали 16 иранских компаний, среди которых производитель ударных дронов Shahed aviation industries research center, компании Iran Aircraft Industries Company, Safiran Airport Services и другие.

Как сообщал Фокус, Верховная Рада приняла Постановление о применении секторальных санкций к Ирану. В частности, оно предусматривает запрещение осуществления инвестиций в Иран и в пользу резидентов страны; предотвращение выведения капиталов резидентами Исламской Республики Иран за пределы Украины.