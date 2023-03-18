Башар Асад под санкциями Украины. Зеленский ввел санкции против РФ, Ирана и Сирии

Согласно указу СНБО, санкции предусматривают, в частности, блокирование активов и торговых операций, транзита и перевозок через территорию Украины, аннулирование лицензий, лишение наград от украинского государства и т.д.

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 18 марта "О применении и внесении изменений персональных и экономических и других ограничительных мер". Таким образом под санкции попали 300 физических и 141 юридических лиц. Среди них — президент Сирии Башар Хафез аль-Асад. Об этом сказано на сайте президента Украины.

Большинство подсанкционных — россияне, также есть граждане Сирии и Ирана. В частности, под ограничения Украины попали сирийские власти: президент Башар Хафез аль-Асад, премьер-министр Хусейн Арнус и министр иностранных дел Фейсал аль-Микдад.

Санкции против физических лиц введены на срок 10 лет. Они предусматривают, в частности, блокирование активов и торговых операций, транзита и перевозок через территорию Украины, аннулирование лицензий, лишение наград от украинского государства и т.д.

Кто еще оказался под санкциями?

В списке юридических лиц — сотни российских компаний, которые работают на оборонный сектор РФ: "Объединенная судостроительная корпорация", автомобильный завод "Урал", концерн "Калашников", "Спецавиатехника", "Радар прибор" и другие;

Две крымских предприятия: Автономная некоммерческая организация "Институт морского приборостроения и робототехники" и АО "Евпаторийский авиационный ремонтный завод;

ООО "ММК им. Ильича", которое зарегистрировано в оккупированной Макеевке Донецкой области.

16 иранских компаний, в частности, производитель ударных дронов Shahed aviation industries research center, Iran Aircraft Industries Company, Safiran Airport Services и другие;

три компании из ОАЭ: Success Aviation Services FZC (Success Aviation) и i Jet Global DMCC (iJet). Нацагентство по предотвращению коррупции, установило, что они сотрудничали с Safiran для координации полетов между Ираном и Россией, в том числе связанных с транспортировкой БПЛА.

Ограничения введены на срок от 5 до 10 лет, они, в частности, предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций и предотвращение выведения капиталов за пределы Украины.

Напомним, 17 марта СМИ писали, что Россия умоляет Казахстан помочь обойти санкции. По информации журналистов, РФ нуждается практически во всем: от потребительской электроники и подшипников до деталей самолетов и редкоземельных металлов.

16 марта президент Сирии Башар Асад заявил, что его страна признает "новые границы" России, имея в виду четыре оккупированных области Украины. По его словам, это "исторические регионы РФ".