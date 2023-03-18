Башар Асад під санкціями України. Зеленський ввів санкції проти РФ, Ірану та Сирії

Згідно з указом РНБО, санкції передбачають, зокрема, блокування активів і торговельних операцій, транзиту та перевезень через територію України, анулювання ліцензій, позбавлення нагород від української держави тощо.

Related video

Президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки й оборони від 18 березня "Про застосування та внесення змін до персональних та економічних та інших обмежувальних заходів". Так під санкції потрапили 300 фізичних та 141 юридичних осіб. Серед них президент Сирії Башар Хафез аль-Асад. Про це йдеться на сайті президента України.

Більшість підсанкційних — росіяни, також є громадяни Сирії та Ірану. Зокрема, під обмеження України потрапила сирійська влада: президент Башар Хафез аль-Асад, прем'єр-міністр Хусейн Арнус і міністр закордонних справ Фейсал аль-Мікдад.

Санкції проти фізичних осіб запроваджено терміном 10 років. Вони передбачають, зокрема, блокування активів і торговельних операцій, транзиту та перевезень через територію України, анулювання ліцензій, позбавлення нагород від української держави тощо.

Хто ще опинився під санкціями?

У списку юридичних осіб — сотні російських компаній, які працюють на оборонний сектор РФ: "Об'єднана суднобудівна корпорація", автомобільний завод "Урал", концерн "Калашников", "Спецавіатехніка", "Радар прилад" та інші;

Два кримські підприємства: Автономна некомерційна організація "Інститут морського приладобудування та робототехніки" та АТ "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод;

ТОВ "ММК ім. Ілліча", яке зареєстроване в окупованій Макіївці Донецької області.

16 іранських компаній, зокрема, виробник ударних дронів Shahed aviation industries research center, Iran Aircraft Industries Company, Safiran Airport Services та інші;

три компанії з ОАЕ: Success Aviation Services FZC (Success Aviation) та i Jet Global DMCC (iJet). Нацагентство із запобігання корупції встановило, що вони співпрацювали із Safiran для координації польотів між Іраном та Росією, зокрема пов'язаних із транспортуванням БПЛА.

Обмеження введені терміном від 5 до 10 років, вони, зокрема, передбачають блокування активів, обмеження торгових операцій і запобігання виведенню капіталів за межі України.

Нагадаємо, 17 березня ЗМІ писали, що Росія благає Казахстан допомогти обійти санкції. За інформацією журналістів, РФ потребує практично всього: від споживчої електроніки та підшипників до деталей літаків і рідкісноземельних металів.

16 березня президент Сирії Башар Асад заявив, що його країна визнає "нові кордони" Росії, маючи на увазі чотири окуповані області України. За його словами, це "історичні регіони РФ".