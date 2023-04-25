Будут действовать 50 лет: Украина вводит санкции против Ирана

Новые ограничения будут намного более жесткими и включают полный запрет на выведение капиталов и операции с использованием электронных платежных средств.

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Во вторник, 25 апреля, Кабинет министров принял решение вынести на рассмотрение СНБО предложения по применению секторальных санкций против Ирана. Об этом сообщается на официальном сайте Минэкономики.

Предлагается ввести ограничения на 50 лет. Они содержат:

предотвращение выведения капиталов резидентами Исламской Республики Иран за пределы Украины;

запрещение передачи резидентам Ирана технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

запрещение осуществления инвестиций в Иран и в/в пользу резидентов страны;

прекращение обслуживания электронных платежных средств (в том числе переводов, осуществления расчетов и выдачи наличных), эмитированных резидентами Ирана;

запрет регистрации НБУ международной платежной системы, участника международной платежной системы, операторами которых являются резиденты Исламской Республики Иран;

полное ограничение торговых операций с товарами, подпадающими под действие Закона Украины "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования" с резидентами Исламской Республики Иран.

Кроме того, правительство предложило ограничение торговых операций с услугами, связанными с поставкой, продажей, передачей, производством или использованием таких товаров, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок резидентами Ирана по территории Украины, связанных с вышеупомянутыми операциями.

"Даем старт секторальным санкциям против Ирана. Предыдущие ограничения, введенные Украиной и нашими партнерами в отношении лиц и компаний, непосредственно причастных к поставке оружия России, к сожалению, не были восприняты как серьезное предупреждение", – заявила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

Она добавила, что в таком случае, Украина будет усиливать аргументы и работать над тем, чтобы к таким жестким решениям присоединилось как можно больше государств.

"Агрессия против Украины не останется безнаказанной. Точно так не останется безнаказанной помощь агрессору", – резюмировала Свириденко.

Напомним, 24 апреля The Wall Street Journal сообщил, что за последние шесть месяцев грузовые суда перевезли более 300 000 артиллерийских снарядов и миллион патронов из Ирана в Россию. Последняя партия иранского оружия, которая пересекла Каспийское море, была отправлена в начале марта.

12 апреля СМИ написали, что Китай и Россия ведут секретные переговоры с Ираном о поставках в Исламскую Республику ключевого химического соединения, используемого для производства топлива для баллистических ракет. Часть изготовленных с использованием горючего ракет может быть развернута против Украины.