Діятимуть 50 років: Україна вводить санкції проти Ірану

Нові обмеження будуть набагато жорсткішими та включають повну заборону на виведення капіталів та операції з використанням електронних платіжних засобів.

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У вівторок, 25 квітня, Кабінет міністрів ухвалив рішення винести на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування секторальних санкцій проти Ірану. Про це повідомляється на офіційному сайті Мінекономіки.

Пропонується запровадити обмеження на 50 років. Вони містять:

запобігання виведенню капіталів резидентами Ісламської Республіки Іран за межі України;

заборону передачі резидентам Ірану технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

заборону здійснення інвестицій в Іран та в/на користь резидентів країни;

припинення обслуговування електронних платіжних коштів (у тому числі переказів, здійснення розрахунків та видачі готівки), емітованих резидентами Ірану;

заборона реєстрації НБУ міжнародної платіжної системи, учасника міжнародної платіжної системи, операторами яких є резиденти Ісламської Республіки Іран;

повне обмеження торгових операцій з товарами, які підпадають під дію Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" з резидентами Ісламської Республіки Іран.

Крім того, уряд запропонував обмеження торгових операцій з послугами, пов'язаними з постачанням, продажем, передачею, виробництвом або використанням таких товарів, повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень резидентами Ірану територією України, пов'язаних із вищезазначеними операціями.

"Даємо старт секторальним санкціям проти Ірану. Попередні обмеження, введені Україною та нашими партнерами щодо осіб та компаній, які безпосередньо причетні до постачання зброї Росії, на жаль, не були сприйняті як серйозне попередження", – заявила перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Вона додала, що в такому разі Україна посилюватиме аргументи та працюватиме над тим, щоб до таких жорстких рішень приєдналося якнайбільше держав.

"Агресія проти України не залишиться безкарною. Точно так не залишиться безкарною допомога агресору", – резюмувала Свириденко.

Нагадаємо, 24 квітня The Wall Street Journal повідомив, що за останні шість місяців вантажні судна перевезли понад 300 000 артилерійських снарядів та мільйон набоїв з Ірану до Росії. Остання партія іранської зброї, яка перетнула Каспійське море, була відправлена на початку березня.

12 квітня ЗМІ написали, що Китай та Росія ведуть секретні переговори з Іраном про постачання до Ісламської Республіки ключового хімічного з'єднання, яке використовується для виробництва палива для балістичних ракет. Частина виготовлених з використанням пального ракет може бути розгорнута проти України.