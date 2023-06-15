"Непрофессиональное поведение": США перебросили истребители F-22 на Ближний Восток из-за РФ

В Центральном командовании армии США заявили, что российские самолеты регулярно нарушают меры по устранению конфликтов в воздушном пространстве, увеличивая риск эскалации.

Соединенные Штаты Америки перебросили истребители F-22 Raptor в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США в связи с поведением российских самолетов в регионе. Об этом стало известно из пресс-релиза командования от 14 июня.

"Raptors с базы ВВС Лэнгли, 94-й истребительной эскадрильи Вирджинии, демонстрируют способность США перегруппировать силы и обеспечить превосходящую мощь в любой момент", — говорится в заявлении.

Сообщается, что 94-я истребительная эскадрилья будет интегрироваться с силами коалиции на земле и в воздухе. По словам главы Центрального командования армии США Майкла Курилла, эти меры направленны на укрепление стабильности и безопасности в регионе.

"Небезопасное и непрофессиональное поведение российских вооруженных сил — это не то, чего мы ожидаем от профессиональных военно-воздушных сил. Регулярное нарушение ими согласованных мер по устранению конфликтов в воздушном пространстве увеличивает риск эскалации или просчета", — заявил генерал Курилл.

Отметим, что зона ответственности Центрального командования распространяется на территорию 21 страны, среди которых Афганистан, Бахрейн, Египет, Израиль, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Казахстан, Катар, Кувейт, Киргизия, Ливан, ОАЭ, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

Напомним, что 12 июня начались крупнейшие военно-воздушные учения НАТО за всю историю существования Альянса. В операции, получившей название Air Defender 23, участвуют более 20 стран-партнеров, 10 тысяч военных и около 250 самолетов, в том числе новейшие F-35.

Мы также писали о том, что 17 апреля ВВС США обнаружили и перехватили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95, которые действовали в опознавательной зоне ПВО Аляски. Российские самолеты пребывали в международном воздушном пространстве.