Вашингтон пытается убедить союзников поддержать вступление Украины в НАТО, — CNN

По словам журналистов, некоторые европейские политики считают, что ускоренное вступление Украины в НАТО может быть слишком провокационным для России.

Президент США Джо Байден и его команда говорят с главами других стран-членов НАТО, чтобы те согласились принять Украину в альянс. Об этом пишет издание CNN.

По словам журналистов, вопрос о членстве Украины в НАТО является одним из нескольких, которые лидеры стран-членов будут обсуждать на встрече в литовской столице Вильнюсе в середине июля. Кроме того, будут обсуждаться также обсуждаются новые обязательства по расходам на оборону, а также то, кто займет место генсека Йенса Столтенберга, который планирует покинуть свой пост осенью.

Однако, как сообщается, одним из самых "горячих" вопросов остается именно вступление Украины в альянс. На прошлых саммитах НАТО союзники подготовили совместную декларацию, в которой изложили свои общие взгляды. Неспособность достичь консенсуса в этом году будет иметь огромные последствия и станет сигналом о проблемах для единства альянса.

Издание пишет, что некоторые союзники, особенно в Восточной Европе, расположенные ближе к России, выступают за более конкретный путь присоединения Украины к оборонительному альянсу после окончания войны.

В материале сказано, что другие европейские официальные лица, особенно в Западной и Южной Европе, считают, что ускоренное вступление Украины в НАТО может быть слишком провокационным. Альянс будет очень рисковать даже после войны. Особенно, если РФ все еще "будет претендовать" на украинские территории.

Сообщается, что Белый дом привержен позиции, согласно которой, Украина все-таки станет членом НАТО. Но когда это произойдет – неясно.

Напомним, что 15 июня Европарламент призвал НАТО пригласить Украину в альянс. Евродепутаты ожидают, что процесс присоединения Украины к НАТО начнется после окончания войны и будет завершен как можно скорее.

Кроме того, в НАТО рассказали, какие перспективы открывает обучение на F-16. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что главную роль в принятии решения о старте тренировок украинских пилотов сыграла Дания.