"Умирают целыми семьями": жители Северной Кореи в тайне от властей рассказали о голоде

Журналисты записали очень редкие свидетельства жителей одной из самых закрытых стран мира. Из-за запрета на импорт все идет к повторению голода конца 90-х, когда в Северной Корее погибли 3 млн человек.

Граждане КНДР в тайне рассказали об ужасах голода, который они сейчас переживают. По их словам, матери с детьми не могут работать из-за слабости, люди умирают от голода целыми семьями. Об этом сообщает BBC.

Строитель под вымышленным именем Чан Хо, проживающий в пограничным с Китаем регионе, рассказал западным журналистам о том, что в его деревне от голода умерли пять человек.

Северная Корея остается страной, где проводятся одни из самых жестких регрессий в отношении собственных граждан.

Используя коронавирусную пандемию в качестве предлога, северокорейский режим прекратил импорт зерна из Китая, а также удобрений и сельскохозяйственного оборудования.

Все это во многом и привело к голоду среди населения, руководитель страны Ким Чен Ын, в свою очередь, продолжает расходовать сотни миллионов на ядерную программу.

Правозащитники требуют от КНДР открыть границы и возобновить торговлю, но сейчас страна выбирает изоляцию и репрессии, пояснила Лина Юн, старший научный сотрудник Human Rights Watch.

Одна торговцев, живущая на севере страны, рассказала, что почти 3/4 товаров на местный рынок прежде поступали из КНР, сейчас же он опустел.

Еще одна женщина — жительница столичного Пхеньяна — рассказала, что знает семью из трех человек, которая умерла от голода в своем доме.

По словам женщины, поначалу она боялся умереть от коронавирусной инфекции, а затем стала беспокоиться, что ее ждет голодная смерть.

Несколько человек побеседовали с журналистами BBC при посредничестве организации в Южной Корее, которая передает информацию из КНДР, чтобы составить картину происходящего в одной из самых закрытых стран мира.

Свидетельства местных жителей записывались в безопасном месте, которое было невозможно прослушивать. Весь процесс занял несколько месяцев.

Теперь же свидетели говорят, что боятся умереть либо от голода либо же, что их казнят за нарушение правил.

Голод конца 90-х годов в КНДР унес жизни трех миллионов человек. Новые свидетельства и данные, собранные гуманитарными агентствами, указывают на то, что страна стоит на пороге очередной катастрофы.

Данные исследователей, спутниковые снимки и оценки представителей ООН и Южной Кореи — все говорит о том, что поставки продовольствия в стране упали ниже уровня, необходимого, чтобы удовлетворить минимальные потребности населения.

Напомним, что северокорейскую элиту и российских дипломатов, которые работают в КНДР, отправили на рисовые поля, по оценкам, статистика голодных смертей в Северной Корее за год утроились.

Также сообщалось, что Ким Чен Ын издал тайный указ, запрещающий самоубийства в стране — такие действия граждан он назвал "изменой социализму".