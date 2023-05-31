Южнокорейская разведка сообщает, что Ким Чен Ын объедается деликатесами, много курит и не спит

О том, что северокорейский лидер явно живет лучше, чем его подданные, было известно давно, но разведка Южной Кореи сообщает, что у Кима серьезные проблемы со здоровьем.

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Ким Чен Ын часто появляется на фото и разительно отличается от прочих жителей Северной Кореи. Он выше и явно полнее среднестатистического жителя КНДР. А Разведывательное агентство Южной Кореи заявило, что Ким слишком много курит и продолжает набирать вес, не смотря на слухи о том, что он якобы сел на диету. Об этом пишет Daily Mail.

По данным разведки, Ким Чен Ын страдает бессонницей, весит более 140 кг и становится все более зависимым от сигарет и алкоголя.

Ким Чен Ын слишком много курит, даже на официальных фото Фото: North Korea's Korean Central News Agency

В Северную Корею множество иностранных товаров ввозится, как законно, так и контрабандой. И, отслеживая поставки, можно определить, что именно попадает на стол северокорейского диктатора.

В среду Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) представила отчет, в котором утверждается, в последнее время отслеживается большой импорт иностранных сигарет и дорогих закусок в КНДР, несмотря на продовольственный кризис в стране. Особенно часто в КНДР импортируют Marlboro и Dunhill.

Шпионское агентство Южной Кореи заявило, что следит за здоровьем Кима и считает, что он может оказаться на грани попадания в порочный круг злоупотребления алкоголем и никотином. Также отмечается, что он страдает от бессонницы.

Ким Чен Ын злоупотребляет алкоголем и сигаретами Фото: North Korea's Korean Central News Agency

"Основываясь на том факте, что власти Северной Кореи активно собирали последнюю медицинскую информацию, в том числе и о таких лекарствах, как золпидем, которое используется для лечения нарушений сна, NIS считает, что у Кима бессонница", — сказал Ю Сан Бом из правящей Партии народной власти журналистам страны после закрытого брифинга.

"Ким Чен Ын выглядел очень усталым, с заметными темными кругами под глазами во время своего публичного выступления 16 мая", — сказал Ю журналистам.

Он сказал, что спецслужба изучила последние фотографии Кима и оценила его вес примерно в 140 кг.

Ким Чен Ын страдает от стресса и бессоницы Фото: North Korea's Korean Central News Agency

Южнокорейские аналитики следили за царапинами и синяками, появившимися на руке и предплечьях Кима. Ю сказал, что это следы вызванной стрессом аллергии и дерматита.

Известно, что Ким часто курит, и его регулярно можно увидеть с сигаретой в руке на фотографиях. Также ясно, что его семья отлично питается. Ранее выяснилось, что в КНДР растет недовольство тем, как выглядит его дочь Ким Чжу Э, которая постоянно появляется с ним на снимках. Девочка выглядит слишком цветущей и людям не нравится, что она выглядит "пухлой, как луна", тогда как их собственные дети голодают.

Ким Чен Ын с дочкой Фото: Yonhap

NIS также сообщила, что в Северной Корее в последнее время резко возросло число случаев смерти от голода и самоубийств в результате усугубляющейся нехватки продовольствия.

По оценкам, число этих смертей за последние годы утроилось, став одним из худших показателей за время пребывания Кима у власти.

Напомним, три года назад появились слухи о том, что Ким Чен Ын при смерти. Тогда в его преемницы пророчили его сестру Ким Е Чжон. Проблемы со здоровьем у лидера КНДР появились именно из-за его нездорового образа жизни.