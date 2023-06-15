Мэр разрушил "французский Стоунхендж", чтобы освободить место для магазина (фото)

Мэр города Карнак заявил, что получил угрозы расправы после того, как дал свое разрешение на снос бульдозером около 40 камней, возраст которых, как считается, составлял около 7 тысяч лет.

Оливье Лепик стал "самым ненавистным человеком во Франции" после того, как разрешил разрушить доисторические камни, считающиеся частью "французского Стоунхенджа", чтобы освободить место под магазин товаров для дома. Об этом пишет The Telegraph.

Мэр города Карнак в Бретани, на западе Франции, заявил, что получил угрозы расправы после того, как дал зеленый свет на снос бульдозером около 40 камней, возраст которых, как считается, составлял около 7 тысяч лет. Мужчина утверждает, что это была "административная ошибка", поскольку он не знал, что они представляют историческую ценность.

Камни были высотой до 100 см и находились примерно в 1,5 километров от главной аллеи Карнака. Они были частью обширного археологического памятника, который предшествовал Стоунхенджу на тысячу лет и включает в себя тысячи стоячих камней, разбросанных по 27 коммунам.

Около 40 менгиров были снесены бульдозером Фото: The Telegraph

В августе прошлого года мэр выдал сети DIY Mr. Bricolage разрешение на строительство. С тех пор около 40 менгиров были снесены.

Об их уничтожении стало известно от местного археолога-любителя Кристиана Обельтца, который выступил против этого решения в своем блоге, а затем об этом написала местная пресса.

Мэр Лепик признался, что не знал о том, что булыжники считаются частью зоны наследия, несмотря на то, что он возглавляет группу, которая собирается подать заявку на получение статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО для 397 мегалитических объектов вокруг Карнака.

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