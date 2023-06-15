В Польше перевозчику пришлось отменить "рейс в ад" после жалоб верующих

Пассажиры, едущие в Хель, больше не смогут воспользоваться автобусом 666 после того, как местный оператор общественного транспорта изменил номер рейса

После критики со стороны религиозных групп, местный оператор общественного транспорта PKS Gdynia в польском городе Хель изменил номер автобуса, который до этого был известен как 666. Об этом 12 июня сообщили на официальной Facebook-странице перевозчика.

"В этом году последние 6 переворачиваем! Уже 24.06.2023 линия 669 отвезет вас из Гбека, Крокова, Карви, Острува, Ястржа Южбьей Гуры, Розева, Хлапува, Владиславува, Халупа, Кущиницы, Ястарнии и Юраты в Хель!", — сказано в сообщении PKS Gdynia.

Новый номер рейса – 669. Долгое время туристы и местные жители считали этот номер безобидной шуткой, однако некоторые люди считали его оскорбительным для своих религиозных чувств.

После получения просьб и жалоб в течение многих лет, компания приняла решение изменить номер. Новый рейс начнет свою работу 24 июня, и если пассажиры проявят достаточный интерес, возможно восстановление рейса 666 в будущем.

Водители беспокоятся, что потеряют возможность шутить о поездке в ад. Есть предположения о возможном возвращении номера 666 на другой маршрут, но это может произойти не ранее следующего года. Однако, уже сейчас возникли жалобы на новый номер 69, связываемый с темами любви и страсти.

"Рейс в Ад"

Хель является магнитом для отдыхающих, которых привлекают его песчаные пляжи и лесные тропы, которые вовсе не похожи на библейский Ад (анг. — Hell), который его название вызывает в сознании англоговорящих людей.

Как туристы, так и местные жители давно заметили забавную сторону названия, и для многих автобус 666, обозначающий "число зверя", которое ассоциируется с Сатаной, был безобидной шуткой. Однако не всем это показалось забавным, и служба столкнулась с критикой со стороны некоторых людей, которые посчитали, что это оскорбляет их религиозные чувства.

"Правление прогнулось под тяжестью писем и просьб, которые поступали к нам, может быть, не в большом количестве, но циклически в течение многих лет с просьбой изменить номер линии", — сказал Марцин Швачик из местной автобусной компании PKS Gdynia, пишет Reuters.

Напомним, 6 мая сообщалось, что офицер Надбужанского пограничного отряда Польши спас жизнь украинского ребенка на таможне. Когда мать заметила, что ребенок перестал дышать и начал синеть, она побежала за помощью.

Напомним также, 2 мая Пограничная служба Польши задержала при попытке пересечь границу гражданина Франции. Мужчина протаранил шлагбаум на таможне. Он объяснил свои действия необходимостью попасть в РФ.