Ужас замка Нойшванштайн: маньяк напал на туристок, сбросив их в овраг (фото)

Власти города Швангау утверждают, что пара женщин находилась на живописном мосту Мариенбрюке. Именно там они встретили мужчину, который оказался убийцей.

В Германии туристка из США и ее подруга погибла после того, как маньяк сбросил их в овраг рядом со знаменитым замком Нойшванштайн. Об этом пишет The Sun.

Власти утверждают, что пара женщин находилась на живописном мосту Мариенбрюке. Это переход через ущелье, откуда открывается вид на популярную достопримечательность. Именно там они встретили мужчину, который оказался убийцей.

Все трое были туристами из Америки. Они пошли по тропинке к смотровой площадке, где мужчина начал нападать на молодую женщину. По словам полиции, ее подруга бросилась ей на помощь, но мужчина ударил ее и перекинул через перила моста в овраг. Затем он якобы начал душить 21-летнюю туристку, после чего, по мнению сотрудников полиции, была совершена "попытка сексуального преступления". Жертву столкнули вниз по крутому склону, и она упала рядом со своей подругой.

Власти города Швангау утверждают, что пара женщин находилась на живописном мосту Мариенбрюке Фото: Shutterstock

Подозреваемый скрылся с места происшествия, пока представители правоохранительных органов и горные спасатели мчались к месту происшествия. Позже полицейские арестовали 30-летнего мужчину в результате масштабной операции. Он по-прежнему находится под стражей в полиции.

После ужасного нападения обе жертвы были доставлены в больницу на санитарной авиации. Но прокуроры близлежащего Кемптена сообщили, что 21-летняя женщина умерла ночью. Другая девушка получила серьезные ранения и остается в больнице.

Полицейские арестовали 30-летнего мужчину в результате масштабной операции Фото: The Mirror

Немецкий таблоид Bild утверждает, что обе жертвы и подозреваемый являются выходцами из США.

Ранее Фокус писал, что семья обнаружила спящего грабителя на диване в их доме. Инцидент произошел в октябре прошлого года. Семья из трех человек была поражена, когда вернулась домой и обнаружила грабителя, который дремал в гостиной.

Также сообщалось, что недовольный сосед распилил гараж мужчины пополам. Перед тем, как совершить акт вандализма, Габриэль Брон пригласил двух землемеров, которые осмотрели пристройку и подтвердили, что она частично находится на принадлежащей ему земле.