Новые партнеры, оборона от Запада и "трудный" год: Путин заявил о "процветании" России на ПМЭФ-2023

По подсчетам диктатора, если ВВП будет расти на 2% в год, то Россия окажется в числе ведущих мировых экономик. Путин признал, что РФ "сидит на нефтегазовой игле".

Президент России Владимир Путин 16 июня решил выступить на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема — "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений", сообщило российское агентство ТАСС.

Сначала президент страны-агрессора рассказывал, что второй квартал 2022 года стал для России самым трудным.

"Менялся привычный порядок торговли, логистики, перекраивалась вся ткань деловой жизни. Сегодня можно сказать: стратегия, выбранная и государством и бизнесом, сработала", — заявил президент.

По его оценкам, ситуация должна вскоре измениться, ведь ВВП России должен расти на 2% в год. Это позволит России сохранить место в числе ведущих мировых экономик, добавил Путин.

"Государство сохранило сбалансированную бюджетную политику, безработица и инфляция близки к историческому минимуму. Финансовые возможности позволяют государству держать курс на сокращение бедности и неравенства. Если посмотреть на доходы россиян — они выросли на 25%, а уровень бедности составил 9,8%", — сказал президент.

Россия увеличит расходы на оборону

По словам Путина, Россия обязана увеличивать расходы на оборону, чтобы обеспечить собственную безопасность.

"Естественно, что дополнительные средства потребовались на укрепление обороны, на покупку вооружений. Мы обязаны это делать для защиты суверенитета нашей страны. Должен сказать, что в целом это себя оправдывает, в том числе с экономической точки зрения", — сказал Путин.

Президент России также пообещал добиться этого не за счет "нефтегазовой иглы".

"Российская часть аудитории наверняка помнит и знает, мы всегда говорили: "Когда же мы слезем с нефтегазовой иглы"? Ну вот, постепенно эта тенденция набирает оборот", — добавил он.

Уход иностранных компаний: в РФ видят "новые возможности"

Москва никого не выгоняла с российского рынка и у каждого было право выбора, заявил Владимир Путин.

"Если иностранные компании захотят вернуться в РФ, мы двери ни для кого не закрываем, будем создавать условия, подчеркнул президент. Россия не боится конкуренции с иностранными компаниями, но при возвращении учтет особенности их поведения", — добавил он.

Путин заявил, что ушедшие из России иностранные компании освободили нишу под 2 трлн рублей и призвал местные власти помогать российским брендам.

По его мнению, под многими иностранными брендами давно продается продукция, которая производится на российских мощностях.

"По сути, это российские товары, только с зарубежными логотипами, так что их выпуск с уходом владельцев торговых марок не прекратится, только логотип меняется, да прибыль от этого бизнеса остается у нас в стране", — сказал Путин.

С кем торгует Россия?

Россия в разы нарастила объемы торговли со странами, лидеры которых не поддаются "хамскому внешнему давлению", добавил президент.

"С некоторыми такими государствами, лидеры которых руководствуются не чужими, а своими национальными интересами, объемы нашей взаимной торговли выросли не на какие-то десятки процентов, а в разы и сейчас продолжают расти", — отметил он.

Путин уверен, что между Россией и ее партнерами работают "здравый смысл, энергия бизнеса и объективные рыночные законы", а не политическая конъюнктура.

Также он призвал перейти к суверенной экономике. Россия якобы должна создавать "экономику предложения", которая формирует спрос.

"Необходима проактивная внешнеэкономическая политика, переход к суверенной экономике, не ориентирующейся на спрос, а формирующей его", — заявил диктатор.

Напомним, что к приезду Путина на ПМЭФ отключали мобильный интернет. Такие меры были нужны для предотвращения возможной атаки на президента РФ.

Фокус также писал, что на ПМЭФ появились стенды временно оккупированных регионов Украины. Гостям форума предлагали черешню из Мелитополя, которую представили как выращенную в России.