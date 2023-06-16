На Багамах акула напала на пожилую туристку из США: пришлось отрезать ногу (фото)

Американка ныряла вблизи Багамских островов, когда на нее напала акула. Женщина смогла выбраться на лодку и сразу поняла, что ее ногу уже не спасти.

73-летняя туристка Хайди Эрнст из США потеряла ногу после нападения на нее акулы на Багамах. Об этом сообщает The New York Post.

Сообщается, что акула напала на женщину во время ее 500-го погружения под воду. Она уже стояла на трапе лодки, чтобы вернуться на борт. Как рассказала женщина, она видела, как хищник плавает в воде, ударила акулу рукой, чтобы отпугнуть.

По словам женщины, вернувшись на лодку и посмотрев на свою ногу, она поняла, что ее уже не спасти.

"Повсюду была кровь", — сказала Эрнст.

Нога Хайди Эрнст Фото: KCCI

По ее словам, она боялась умереть, испытывала очень сильную боль.

Издание пишет, что один из членов экипажа лодки, на которой Эрнст с другими туристами плавали у берегов Багам, оказал помощь тяжелораненой женщине. Туристке наложили жгут, чтобы не дать истечь кровью.

По словам журналистов, Эрнст оставили ​​в Мемориальную больницу Рэнда, а затем на машине скорой помощи доставлена ​​​​в травматологический центр Джексона Райдера в Майами. Уже там врачи были вынуждены ампутировать женщине ногу.

Эрнст сказала, что вместе с хирургом приняла решение удалить поврежденную конечность. Сама женщина ранее работала врачом.

Хайди Эрнст Фото: Heidi Ernst/Facebook

"Да, давайте просто сделаем это. Давай просто ампутируем", — сказала Эрнст хирургу.

Женщина сказала, что она 11 лет ныряла у берегов Багамских островов и никогда не боялась акул, так как они не проявляли агрессии к дайверам.

Напомним, что 8 июня акула съела туриста из России в Хургаде. По данным журналистов, 23-летний Владимир Попов из Архангельска переехал жить на курорт с отцом. Инцидент случился на самом популярном пляже Dream Beach. Еще одна девушка успела спастись и выбраться из воды.

Также 19 мая на Гавайях тигровая акула атаковала рыбака. В результате столкновения с акулой мужчина не получил никаких травм, однако на его каяке остались следы от зубов хищницы.