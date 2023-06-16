Ускорить победу Украины: Макрон встретится с саудовским принцем, чтобы тот повлиял на РФ, — СМИ

По словам журналистов, президент Франции попросит принца Саудовской Аравии надавить на Россию, чтобы Кремль решился на деэскалацию.

Президент Франции Эммануэль Макрон принимает 16 июня наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана для переговоров, посвященных Ближнему Востоку и войне в Украине. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что французский политик будет настаивать на том, чтобы саудовский принц использовал свое влияние на Россию. Так, Салман проведет целую неделю в Париже. Предполагается, что он примет участие в подписании Нового глобального финансового пакта.

Издание пишет, что Макрон и Салман ранее уже встречались в июле прошлого года. Ранее Саудовская Аравия занимала неоднозначную позицию касаемо российского вторжения в Украину. Так, страна голосовала за резолюции ООН, которые осуждали действия РФ, однако отказалась увеличить добычу нефти, как того просили Соединенные Штаты. Это могло бы негативно сказаться на доходах Кремля от продажи нефти.

Неназванный чиновник Елисейского дворца сказал журналистам, что Франция хочет, чтобы Саудовская Аравия помогла ускорить победу Украины в войне.

"На основании разговоров мы знаем, что они разделяют это видение", — сказал источник.

Сообщается, что переговоры между Макроном и Салманом также будут посвящены возобновлению отношений между Саудовской Аравией и Ираном и тому, как они могут помочь разрешить напряженность в Ливане.

Напомним, что 12 июня Макрон говорил, что контрнаступление Украины продлится несколько месяцев. Президент Франции отметил "превосходство" украинского военного командования в плане тактики и организованности. По его словам, контрнаступательная операция ВСУ планировалась достаточно долго, а Франция начала поставлять Киеву больше оружия, снарядов и бронетехники.

Также 1 июня Зеленский и Макрон подтвердили договоренность о противодействии РФ. Президенты выразили готовность разработать рамочные условия для начала подготовки украинских пилотов боевых самолетов и усилить воздушные силы ВС Украины.