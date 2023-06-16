Не горит и не тонет: мужчина 7 раз обманывал смерть, прежде чем сорвать джекпот (фото)

Фране Селак 7 раз находился на волосок от смерти. Первый опасный для жизни инцидент случился в 1962 году, когда 17 человек умерли после падения поезда в ледяную реку.

Франо Селак из Хорватии пережил целых 7 случаев, из-за которых он мог умереть. Однако череда его неудач ненадолго прервалась, когда в 2005 году он выиграл 600 000 фунтов стерлингов в лотерею. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина, который когда-то работал учителем музыки, пережил авиакатастрофу и падение автомобиля с 300-футового обрыва. Первый опасный для жизни инцидент случился в 1962 году, когда 17 человек умерли после падения поезда в ледяную реку.

В последующие годы он выпал из самолета в 1963 году, попал в автобусную катастрофу в 1966 году, дважды пережил пожар в машине в 1970 и 1973 годах, был сбит автобусом в 1995 году, а в 1996 году его автомобиль упал с 300-футового обрыва.

"Самый невезучий (везучий)" победитель лотереи в мире рассказал, что в каждом случае он либо отделался незначительными травмами, либо сумел выбраться не получив никаких повреждений.

Мужчина выиграл 600 000 фунтов стерлингов в лотерею Фото: EuroPics

"Все, что мне нужно в моем возрасте, — это моя Катарина. Деньги ничего не изменят. Когда она появилась, я понял, что у меня действительно очаровательная, благословенная жизнь. Я никогда не думал, что мне повезло пережить все мои столкновения со смертью. Я думал, что мне не повезло, что я вообще в них попал", — говорил ранее Фране газете Telegraph.

По сообщениям, он продал свой роскошный дом на частном острове и раздал огромные суммы друзьям и родственникам, оставив себе только сумму, достаточную для замены тазобедренного сустава, чтобы он мог проводить время с женой, и для строительства святилища Девы Марии в благодарность за удачу.

Фране умер в 2016 году в возрасте 87 лет. Мужчина был известен тем, что сумел избежать гибели в результате семи несчастных случаев и впоследствии выиграл в лотерею, за что был назван журналистами "самым везучим человеком в мире".

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