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Мир

Не горит и не тонет: мужчина 7 раз обманывал смерть, прежде чем сорвать джекпот (фото)

Невезучий победитель лотереи, победитель лотереи, лотерея, сорвал джекпот, невезучий человек, обманул смерть
Фото: EuroPics | Мужчина пережил авиакатастрофу и падение автомобиля с 300-футового обрыва

Фране Селак 7 раз находился на волосок от смерти. Первый опасный для жизни инцидент случился в 1962 году, когда 17 человек умерли после падения поезда в ледяную реку.

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Франо Селак из Хорватии пережил целых 7 случаев, из-за которых он мог умереть. Однако череда его неудач ненадолго прервалась, когда в 2005 году он выиграл 600 000 фунтов стерлингов в лотерею. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина, который когда-то работал учителем музыки, пережил авиакатастрофу и падение автомобиля с 300-футового обрыва. Первый опасный для жизни инцидент случился в 1962 году, когда 17 человек умерли после падения поезда в ледяную реку.

В последующие годы он выпал из самолета в 1963 году, попал в автобусную катастрофу в 1966 году, дважды пережил пожар в машине в 1970 и 1973 годах, был сбит автобусом в 1995 году, а в 1996 году его автомобиль упал с 300-футового обрыва.

"Самый невезучий (везучий)" победитель лотереи в мире рассказал, что в каждом случае он либо отделался незначительными травмами, либо сумел выбраться не получив никаких повреждений.

Невезучий победитель лотереи, победитель лотереи, лотерея, сорвал джекпот, невезучий человек, обманул смерть Fullscreen
Мужчина выиграл 600 000 фунтов стерлингов в лотерею
Фото: EuroPics

"Все, что мне нужно в моем возрасте, — это моя Катарина. Деньги ничего не изменят. Когда она появилась, я понял, что у меня действительно очаровательная, благословенная жизнь. Я никогда не думал, что мне повезло пережить все мои столкновения со смертью. Я думал, что мне не повезло, что я вообще в них попал", — говорил ранее Фране газете Telegraph.

По сообщениям, он продал свой роскошный дом на частном острове и раздал огромные суммы друзьям и родственникам, оставив себе только сумму, достаточную для замены тазобедренного сустава, чтобы он мог проводить время с женой, и для строительства святилища Девы Марии в благодарность за удачу.

Фране умер в 2016 году в возрасте 87 лет. Мужчина был известен тем, что сумел избежать гибели в результате семи несчастных случаев и впоследствии выиграл в лотерею, за что был назван журналистами "самым везучим человеком в мире".

Ранее Фокус писал, что женщина, выигравшая $5,4 млн в двух лотереях, живет в трейлере. Эвелин Адамс сорвала сразу два джекпота. Однако американская мечта оказалась не такой приятной, как она предполагала. Спустя 20 лет ее пристрастие к азартным играм оставило женщину без гроша в кармане. Теперь она живет в трейлерном парке.

Также сообщалось, что безработный мужчина выиграл в лотерею 50 млн долларов. Победитель, пожелавший остаться анонимом, долгое время испытывал сложности в поиске работы и находился в затруднительном положении.