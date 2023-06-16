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Світ

Не горить і не тоне: чоловік 7 разів дурив смерть, перш ніж зірвати джекпот (фото)

Невдачливий переможець лотереї, переможець лотереї, лотерея, зірвав джекпот, невдачлива людина, обдурив смерть
Фото: EuroPics | Чоловік пережив авіакатастрофу та падіння автомобіля з 300-футового урвища

Фране Селак 7 разів знаходився на волосину від смерті. Перший небезпечний для життя інцидент трапився у 1962 році, коли 17 людей померли після падіння поїзда у крижану річку.

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Фране Селак із Хорватії пережив цілих 7 випадків, через які він міг померти. Проте низка його невдач ненадовго перервалася, коли 2005 року він виграв 600 000 фунтів стерлінгів у лотерею. Про це пише Daily Star.

Чоловік, який колись працював учителем музики, пережив авіакатастрофу та падіння автомобіля з 300-футового урвища. Перший небезпечний для життя інцидент трапився у 1962 році, коли 17 людей померли після падіння поїзда у крижану річку.

У наступні роки він випав з літака в 1963 році, потрапив в автобусну катастрофу в 1966 році, двічі пережив пожежу в машині в 1970 і 1973 роках, був збитий автобусом в 1995 році, а в 1996 його автомобіль впав з 300-футового обриву.

"Найневезучіший" переможець лотереї у світі розповів, що в кожному випадку він або відбувся незначними травмами, або зумів вибратися не отримавши жодних пошкоджень.

Невдачливий переможець лотереї, переможець лотереї, лотерея, зірвав джекпот, невдачлива людина, обдурив смерть Fullscreen
Чоловік виграв 600 000 фунтів стерлінгів у лотерею
Фото: EuroPics

"Все, що мені потрібно в моєму віці, — це моя Катаріна. Гроші нічого не змінять. Коли вона з'явилася, я зрозумів, що в мене справді чарівне, благословенне життя. Я ніколи не думав, що мені пощастило пережити всі мої сутички зі смертю. Я думав, що мені не пощастило, що я взагалі в них потрапив", — говорив раніше Фране газеті Telegraph.

За повідомленнями, він продав свій розкішний будинок на приватному острові й роздав величезні суми друзям і родичам, залишивши собі лише суму, достатню для заміни кульшового суглоба, щоб він міг проводити час із дружиною, і для будівництва святилища Діви Марії на подяку за удачу.

Фране помер у 2016 році у віці 87 років. Чоловік був відомий тим, що зумів уникнути загибелі внаслідок семи нещасних випадків і згодом виграв у лотерею, за що був названий журналістами "найщасливішою людиною у світі".

Раніше Фокус писав, що жінка, яка виграла $5,4 млн у двох лотереях, живе у трейлері. Евелін Адамс зірвала одразу два джекпоти. Однак американська мрія виявилася не такою приємною, як вона передбачала. Через 20 років її пристрасть до азартних ігор залишила жінку без гроша у кишені. Тепер вона мешкає у трейлерному парку.

Також повідомлялося, що безробітний чоловік виграв у лотерею 50 млн доларів. Переможець, який побажав залишитися анонімом, тривалий час відчував труднощі у пошуку роботи і перебував у скрутному становищі.