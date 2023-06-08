Спустила на автомати: жінка, яка виграла $5,4 млн у двох лотереях, живе у трейлері

Евелін Адамс зірвала одразу два джекпоти. Однак американська мрія виявилася не такою приємною, як вона передбачала. Через 20 років її пристрасть до азартних ігор залишила жінку без гроша у кишені. Тепер вона мешкає у трейлерному парку.

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Евелін Адамс зі штату Нью-Джерсі забрала 5,4 мільйона доларів після двох окремих виграшів у лотерею 1985 року. Про це пише Daily Star.

Американка увійшла в історію як одна з найбільш невдалих переможців лотерей після того, як її смуга везіння призвела до серйозної ігрової залежності, внаслідок якої вона витратила майже всі отримані гроші.

За підрахунками Евелін, вона виклала $5 000 за лотерейні білети вартістю $1 з того часу, як почала грати у 1970 році. У жовтні 1985 року її покупки нарешті окупилися, коли квиток, куплений у магазині, де вона працювала, приніс їй виграш у $3,9 млн. Після перемоги жінка збільшила суму купівлі лотерейних білетів до $100 на тиждень, і лише через чотири місяці вона знову виграла. Цього разу сума становила $1,4 млн. Щасливий білет вона придбала у тому самому магазині.

Другий джекпот зробив її першою людиною в історії, яка стала дворазовим переможцем лотереї штату.

Евелін вирішила отримувати обидва виграші щорічними платежами протягом 20 років, внаслідок чого її щорічні виплати становили 218 000 доларів після вирахування 20% податків.

Свою першу виплату американка використала, щоби розплатитися з боргами Фото: CNN

Свою першу виплату американка використала, щоб розплатитися з боргами, купити собі фургон, створити фонд коледжу для своєї доньки та роздати трохи грошей сім'ї та друзям.

"Чому я маю дозволяти цьому змінювати моє життя? Це була велика зміна, феноменальна подія. Разом з тим я була дуже шокована. Я сказала, що просто не можу дозволити своєму життю перевернутися з ніг на голову. Я збираюся припинити грати, я збираюся дати шанс усім іншим", — сказала жінка після отримання другого платежу.

Евелін вийшла заміж за свого нареченого, власника магазину, в якому вона працювала, і пара продала магазин, плануючи наслідувати свою мрію — відкрити музичний магазин.

Але, попри те, що вона наполягала на тому, що гроші не дозволять її життю перевернутися з ніг на голову, мрії Евелін про повернення до музичної школи та відкриття нового магазину так і не здійснилися після низки невдалих фінансових рішень.

Евелін втратила всі свої гроші і, як повідомляється, зараз живе у трейлерному парку Фото: Lottoanalyst

У 1993 році вона розповіла газеті Times, що через виграші вона втратила своє особисте життя, і тепер її постійно переслідують, вимагаючи грошей.

"Мене знали, і я не могла нікуди піти, щоб мене не впізнали. Спочатку я роздавала багато грошей", — розповіла американка.

Евелін продовжувала витрачати гроші на фінансову допомогу друзям та родичам, багато з яких не змогли повернути їй борг. Але пізніше вона зізналася, що це була не найбільша її помилка.

У визнаної любительки азартних ігор розвинулася залежність, яка вийшла з-під контролю, і вона спустила більшу частину своїх грошей на гральних автоматах у казино Атлантік-Сіті, а також на невдалих ділових угодах. Протягом 20 років після подвійного виграшу Евелін втратила всі свої гроші й зараз живе в трейлерному парку.

"Виграш у лотерею це не завжди те, чим він здається. Я виграла американську мрію, але я її та втратила. Це було дуже важке падіння. Це називається дно", — додала жінка.

Раніше Фокус писав, що чоловік "перетворив" виграш у 20 доларів на 2 мільйони. У нього не було з собою грошей на два лотерейні білети, тому він зміг купити лише один. Він виграв приз у 20 доларів. На ці гроші американець придбав другий квиток, який приніс йому 2 мільйони доларів.

Також повідомлялося, що у Британії чоловік зайшов купити хліб і виграв 1 млн фунтів. Стів Гудвін відсвяткував виграш у скретч-карту Національної лотереї шашликом із ресторану швидкого харчування, плануючи покупку свого першого будинку. Дізнавшись про приз, чоловік розплакався від радості.