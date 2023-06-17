Пыталась сбросить 100 кг: блогерша умерла во время марафона с экстремального похудения

Блогерша присоединилась к нескольким лагерям для похудения, пытаясь достичь своей цели, и похудела более чем на 27 килограммов за два месяца.

В Китае расследуют смерть блогерши, которая умерла из-за экстремального похудения в тренировочном лагере. Она имела целью сбросить 100 кг. Об этом пишет CNN.

Сообщается, что блогерша пыталась сбросить более половины своего веса, чтобы вдохновить своих подписчиков, но умерла во время интенсивного учебного лагеря по похудению на северо-западе Китая. Недавно девушка опубликовала несколько видео, на которых она проходит интенсивные тренировки, и поделилась весом 156 килограммов (344 фунта) и пытается сбросить 100 килограммов.

Смерть 21-летней блогерши, публиковавшей сообщения под именем Cuihua, вызвала обеспокоенность в обществе.

Видео, опубликованные на странице блогерши в сети, на которых показано, как она бежит и занимается тяжелой атлетикой, активно распространялись в китайских социальных сетях, а также появлялись в разных государственных СМИ после ее смерти.

Национальное радио Китая сообщило, что блогерша присоединилась к нескольким лагерям для похудения, пытаясь достичь своей цели, и похудела более чем на 27 килограммов (60 фунтов) за два месяца.

Государственные СМИ сообщили, что семья девушки после ее смерти получила "компенсацию" от лагеря для похудения. Видео ее тренировок и фотографии из них из ее аккаунта удалили.

Местные власти заявили, что расследуют смерть и проверяют, проводил ли лагерь для похудения чрезмерные или ненадлежащие тренировки.

"Учебные лагеря для похудения безумно растут. Во время нерегулируемого тренировочного процесса учащиеся часто получают травмы", – предупреждает государственное информационное агентство China News Service.

Комментируя последнюю смерть и нагрузку на тело, связанные с похудением, один из популярных комментариев на платформе Weibo сказал, что жизнь блогерши Чжоу стала "еще одной невинной жизнью, выбитым маркетингом и влиятельной культурой".

Напомним, что в США фармацевтическая компания Eli Lilly подала заявку, чтобы получить разрешение на продажу своего лекарства от диабета как средство для борьбы с избыточным весом.

Ранее сообщалось, что известная украинская актриса Ксения Мишина опубликовала результаты 4-х месяцев своей работы по похудению и спортивной форме.