Скрытые сокровища: корабль-призрак появился спустя сотни лет после своего крушения (фото)

На пляже во время отлива начал всплывать каркас корабля, что вызвало ожесточенные споры о его происхождении. Возможно, это судно село на мель в 1889 году, и в нем были ценные вещи.

На одном из пляжей Великобритании во время отлива начинают появляться останки корабля, что вызывает споры о происхождении судна и о том, что с ним произошло. Об этом пишет The Mirror.

Корабль, который долгое время был погружен под песок и воду, снова можно увидеть на пляже Уоррен, Аберсох, в северном Уэльсе, когда начинается отлив. До 20-го века большая часть местной торговли осуществлялась по морю, и многие торговые суда остались навечно у побережья полуострова Ллин.

Фото каркаса корабля-призрака показали в социальных сетях. Многие люди были поражены находкой.

"Ничего себе! Никогда раньше такого не видел. В недрах есть сокровища?", — написал в комментариях под фото дин из них.

Долгие годы считалось, что пропавшей лодкой была "Фосил". Это небольшое судно, которое село на мель в 1889 году. Это одно из двух затонувших судов XIX века на этом пляже, вторым традиционно считается судно "Мария из Аберистуита", потерпевшее крушение в заливе Аберсох в 1872 году.

Судно Fosil (также пишут Fossil и Fossile) сыграло небольшую, но важную роль в том, что Портмадог стал центром международной торговли сланцем. 38-тонный деревянный шлюп был построен в Пвелхели в 1850 году и принадлежал капитану Дэвиду Дэвису из Лланбедрога, сообщает NorthWalesLive.

Корабль либо затонул вскоре после 1890 года, либо был брошен рядом с берегом Фото: Richard John Attenborough

В основном судно совершало прибрежные рейсы, обычно перевозя шифер из Портмадога, который прибывал в порт по железной дороге Ффестиниог. В списке торгового флота указано, что в 1890 году экипаж корабля совершил девять рейсов, а в последующие годы — ни одного. Местные жители считают, что "Фосил" потерпел крушение рядом с пляжем Уоррен (пляж Кастельмарч) 14 октября 1902 года. Однако судно было выведено из эксплуатации к 1891 году, поэтому такая теория кажется маловероятною.

Более правдоподобно то, что корабль либо затонул вскоре после 1890 года, либо был брошен рядом с берегом. Груз битого шифера неподалеку позволяет предположить первое.

Однако недавние исследования проекта Cherish, созданного для изучения влияния изменения климата на побережье Уэльса, поставили под сомнение эти утверждения. Согласно их результатам, два затонувших судна на пляже Уоррен могут относиться к любому из 28 кораблекрушений, которые, как известно, потерпели крушение в районе Аберсоха в 19 веке.

Издание отмечает, что несмотря на множество "кандидатов на место кораблекрушения" на пляже Уоррен, судно "Фосил" остается наиболее вероятным.

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