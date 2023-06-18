Россияне по морю добрались в Финляндию, чтобы запросить политическое убежище, — СМИ

По данным финской прессы, нарушители границы перебрались в страну через Финский залив и сразу же попросили предоставить им убежище, в связи с чем их освободят от ответственности.

В субботу утром, 17 июня, два человека пересекли границу между Россией и Финляндией через Финский залив в поисках убежища. Об этом сообщил Йоона Кастрен, начальник командного центра морского патрулирования Финского залива, передает Yle.

Сообщается, что нарушители границы обратились за убежищем в Финляндии. Они были задержаны патрулем береговой охраны по подозрению в несанкционированном пересечении и нарушении государственной границы. В настоящее время проводится предварительное расследование по этому делу.

При этом отмечается, что согласно Уголовному кодексу, если лицо, подавшее прошение о предоставлении убежища, подозревается в нарушении государственной границы, оно не считается виновным.

Также финские журналисты напомнили, что это уже не первая попытка россиян получить убежище в Финляндии. Ранее в июне уже произошли два случая несанкционированного пересечения границы в Южной Карелии, когда два человека пересекли восточную границу и запросили убежище в Финляндии.

Напомним, 6 июня сообщалось, что девять сотрудников российского посольства были высланы из Финляндии правительством после обнаружения их участия в разведывательной деятельности, которая несовместима с дипломатическим статусом.

8 июня стало известно, что усиленные попытки России заглушить сигналы GPS после ряда атак украинских беспилотников вынудили пилотов авиакомпаний, совершающих полеты в Балтийском регионе и над Финляндией, прибегнуть к альтернативным методам навигации из-за помех, создаваемых российской стороной.