Украинские пограничники "заблудились" и зашли на территорию Румынии, — СМИ

Вооруженный патруль ГПСУ заметили в районе долины Вазерулуй. Как рассказала спикер регионального управления патрульной службы Юлия Стан, по соглашению между двумя странами стражей границы отправили обратно в Украину.

Трое украинских пограничников, преследуя нелегальных мигрантов, случайно пересекли границу и попали на территорию Румынии. Об этом 18 июня сообщило местное издание Observator.

Инцидент имел место в районе долины Вазерулуй. Пограничники, вооруженные автоматами, преследовали беженцев, которые нарушили украинскую границу. Предположительно, из-за плохих погодных условий силовики сбились с пути и случайно зашли на территорию соседнего государства.

Как рассказала журналистам спикер регионального управления патрульной службы Юлия Стан, по просьбе трех украинских граждан, румынское государство приняло меры по обеспечению их защиты, соблюдая специальные процедуры.

"Трое граждан Украины обратились к румынскому государству с просьбой о предоставлении им защиты, и в таких ситуациях будут проводиться специальные процедуры. Украинский экипаж, согласно правовым положениям и двустороннему соглашению между двумя странами, вернулся на украинскую сторону", — рассказала Юлия Стан.

Напомним, 18 июня сообщалось, что двое россиян пересекли Финский залив и попросили в Финляндии политическое убежище. По закону их теперь не могут привлечь к ответственности за нарушение границы.

Напомним также что, 15 июня польские пограничники сообщили, что несколько дней назад неизвестный стрелок с белорусской территории открыл по ним огонь, повредив зеркало и окно служебного автомобиля.