Польские пограничники заявили о стрельбе со стороны Беларуси: что известно, — СМИ

По словам представителя польской пограничной службы Аркадиуша Тивонюка, неизвестный обстрелял служебный автомобиль, в котором находились двое служащих.

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Польские пограничники сообщили, что несколько дней назад неизвестный стрелок с белорусской территории открыл огонь по ним, повредив зеркало и окно служебного автомобиля. Об этом в пятницу, 15 июня, сообщает польское медиа RMF24.

По словам представителя польской пограничной службы Аркадиуша Тивонюка, в момент обстрела в служебном авто находились двое пограничников. Спикер отметил, что точное происхождение выстрела и тип использованного оружия пока неизвестны, однако он отметил, что "скорость и кинетическая энергия пули были значительными". Он предположил, что стрелок мог использовать пневматическое оружие.

"Мы не можем сказать, стреляли ли они из пневматического оружия или из какого-либо другого, но в любом случае пуля проникла через боковое окно автомобиля и пробила другое окно на выходе", — пояснил он, подчеркнув, что в момент обстрела в автомобиле находились два пограничных сотрудника.

Тивонюк также добавил, что патрулирование границы практически ежедневно сопровождается бросанием камней и веток со стороны беженцев, находящихся на территории Беларуси. Чаще всего это граждане из Афганистана, Сирии, Ирака, Йемена и Сомали.

Сообщается, что с начала 2023 года польскими пограничниками было зарегистрировано около 12 000 попыток незаконного пересечения границы.

Напомним, 29 мая стало известно, что Польша ввела санкции против беларусских депутатов, бизнесменов, чиновников и спортсменов, которые так или иначе были связаны с РФ.

Ранее, 24 февраля 2023 года сообщалось, что Польша решила ужесточить меры безопасности на границе с Беларусью и Россией. На границе с Калининградской областью уже возводятся первые укрепления.