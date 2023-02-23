Польша начала строить укрепления на границах с Россией и Беларусью, — Минобороны (фото)

По словам министра Мариуша Блащака, первые оборонительные постройки уже начали строить на границе с Калининградской областью РФ.

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Польша решила ужесточить меры безопасности на границе с Беларусью и Россией. На границе с Калининградской областью уже возводятся первые укрепления. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Мы начали превентивное расширение мер безопасности на границе с Россией и Беларусью. Это часть нашей стратегии защиты и сдерживания", — написал он.

По сообщению министра обороны Польши, первые укрепления уже возводятся на границе с Калининградской областью.

Электронная система на этом участке должна охватить около 200 км сухопутной границы, сообщили в пограничной службе Польши. Благодаря системе датчиков и камер пограничники получат возможность мониторить границу круглосуточно, вне зависимости от погодных условий. При этом не потребуется находиться непосредственно на линии границы. Алгоритмы разработаны так, чтобы пограничник мог реагировать только на реальные попытки пересечения линии людьми.

Польша в одностороннем порядке 21 февраля объявила о закрытии работы пункта пропуска "Кукурики", который являлся единственным действующим пунктом для грузового транспорта на границе с Беларусью. Такое распоряжение выдало Министерство внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминского. Отмечается, что на такой шаг Польша пошла после введения ограничений со стороны белорусских властей для польских перевозчиков.

17 февраля правительство Беларуси приняло решение о запрете проезда польских грузовиков из-за пунктов пропуска на границе с Латвией и Литвой. Их можно было пропускать только через белорусско-польскую границу.