Польща почала будувати укріплення на кордонах із Росією та Білоруссю, — Міноборони (фото)

За словами міністра Маріуша Блащака, перші оборонні споруди вже почали будувати на кордоні з Калінінградською областю РФ.

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Польща вирішила посилити заходи безпеки на кордоні з Білоруссю та Росією. На межі із Калінінградською областю вже зводяться перші укріплення. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Ми розпочали превентивне розширення заходів безпеки на кордоні з Росією та Білоруссю. Це частина нашої стратегії захисту та стримування", — написав він.

За повідомленням міністра оборони Польщі, перші укріплення вже зводяться на кордоні з Калінінградською областю.

Електронна система на цій ділянці має охопити майже 200 км сухопутного кордону, повідомили у прикордонній службі Польщі. Завдяки системі датчиків і камер прикордонники отримають можливість моніторити кордон цілодобово, незалежно від погодних умов. При цьому не буде потреби перебувати безпосередньо на лінії кордону. Алгоритми розроблено так, щоб прикордонник міг реагувати лише на реальні спроби перетину лінії людьми.

Польща в односторонньому порядку 21 лютого оголосила про закриття роботи пункту пропуску "Кукурикі", який був єдиним чинним пунктом для вантажного транспорту на кордоні з Білоруссю. Таке розпорядження видало Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуша Камінського. Зазначається, що на такий крок Польща пішла після введення обмежень з боку білоруської влади для польських перевізників.

17 лютого уряд Білорусі ухвалив рішення про заборону проїзду польських вантажівок через пункти пропуску на кордоні з Латвією та Литвою. Їх можна було пропускати лише через білорусько-польський кордон.