Відповідь на дії Мінська: Польща закриває кордон для вантажних перевізників із Білорусі

Починаючи із завтрашнього вечора, проїзд вантажівок через пункт пропуску "Кукурикі" буде заборонений для білоруських перевізників. Варшава назвала такий крок відповіддю на аналогічні дії з боку Мінська.

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Починаючи з 21 лютого, Польща в односторонньому порядку закриє роботу пункту пропуску "Кукурикі", який був єдиним діючим пунктом для вантажного транспорту на кордоні з Білоруссю. Про це йдеться у розпорядженні МВС та адміністрації Польщі Маріуша Камінського.

У повідомленні наголошується, що на такий крок Польща пішла після введення обмежень з боку білоруської влади для польських перевізників.

"У зв'язку з обмеженнями, запровадженими білоруською владою для польських перевізників щодо можливості перетину кордону на білорусько-литовському та білорусько-латвійському прикордонних пунктах, міністр Маріуш Камінський вирішив обмежити рух білоруських вантажних автомобілів на пункті пропуску "Кукурикі-Козловичі", — ідеться в повідомленні.

У МВС Польщі повідомили, що раніше влада Білорусі ввела обмеження для польських перевізників на пункті пропуску "Тереспіль", через який здійснюються пасажирські перевезення між Польщею та Білоруссю.

Влада Польщі заявила, що закриє роботу пункту пропуску "Кукурикі", починаючи з 20:00 вечора, і він не працюватиме доти, доки білоруська влада не зніме введення обмеження для перевізників з Польщі.

Причина прикордонних обмежень

10 лютого Польща повідомила, що закриває прикордонний перехід із Білоруссю "Бобрівники — Берестовиця". Таке рішення було ухвалено з метою безпеки. Голова МВС Польщі Маріуш Камінський повідомив, що через важливі інтереси державної безпеки було прийнято рішення призупинити до подальшого повідомлення з 10 лютого цього року, починаючи з 12:00.

У Мінську відреагували, що ця заява польської сторони не відповідає дійсності, оскільки з території Білорусі не надходить жодних загроз.

17 лютого уряд Білорусі прийняв постанову, згідно з якою було заборонено проїзд польських вантажівок через пункти пропуску на кордоні з Латвією та Литвою. Їх можна було пропускати лише через білорусько-польський кордон.

На це рішення влади Білорусі голова МВС Польщі Маріуш Каміньський заявив, що Варшава симетрично відповість Білорусі на рішення обмежити в'їзд до країни зареєстрованих у Польщі вантажівок.

Нагадаємо, 16 лютого самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з представниками ЗМІ заявив, що його армія готова вторгнутися із ЗС РФ на територію України.

Пізніше президент України Володимир Зеленський відповів на загрозу лідера Білорусі Олександра Лукашенка про те, що Мінськ може розпочати війну разом із Росією. "Я сподіваюся, що Білорусь не вступить у війну. Якщо це станеться, ми боротимемося і виживемо ", — заявив президент України.