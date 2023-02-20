Ответ на действия Минска: Польша закрывает границу для грузовых перевозчиков из Беларуси

Начиная с завтрашнего вечера, проезд грузовиков через пункт пропуска "Кукурики" будет запрещен для белорусских перевозчиков. Варшава назвала такой шаг ответом на аналогичные действия со стороны Минска.

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Начиная с 21 февраля Польша в одностороннем порядке закроет работу пункта пропуска "Кукурики", который был единственным действующим пунктом для грузового транспорта на границе с Беларусью. Об этом говориться в распоряжении МВД и администрации Польши Мариуша Каминского.

В сообщении указывается, что на такой шаг Польша пошла после введения ограничений со стороны белорусских властей для польских перевозчиков.

"В связи с ограничениями, введенными белорусскими властями для польских перевозчиков относительно возможности пересечения границы на белорусско-литовском и белорусско-латвийском пограничных пунктах, министр Мариуш Каминский решил ограничить движение белорусских грузовых автомобилей на пункте пропуска "Кукурики-Козловичи", — говорится в сообщении.

В МВД Польши сообщили, что ранее власти Беларуси ввели ограничения для польских перевозчиков на пункте пропуска "Тересполь", через который осуществляются пассажирские перевозки между Польшей и Беларусью.

Власти Польши заявили, что закроют работу пункта пропуска "Кукурики" начиная с 20:00 вечера и он не будет работать до тех пор, пока белорусские власти не снимут введения ограничения для перевозчиков из Польши.

Причина пограничных ограничений

10 февраля Польша сообщила, что закрывает пограничный переход с Беларусью "Бобровники — Берестовица". Такое решение было принято в целях безопасности. Глава МВД Польши Мариуш Каминский сообщил, что из-за важных интересов государственной безопасности было принято решение приостановить до дальнейшего уведомления с 10 февраля этого года, начиная с 12:00.

В Минске отреагировали, что это заявление польской стороны не соответствует действительности, поскольку с территории Беларуси не поступает никаких угроз.

17 февраля правительство Беларуси приняло постановление, согласно которому был запрещен проезд польских грузовиков через пункты пропуска на границе с Латвией и Литвой. Их можно было пропускать только через белорусско-польскую границу.

На это решение властей Беларуси глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что Варшава симметрично ответит Беларуси на решение ограничить въезд в страну зарегистрированных в Польше грузовиков.

Напомним, 16 февраля самопровозглашенной президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ заявил, что его армия готова вторгнуться с ВС РФ на территорию Украины.

Позже президент Украины Владимир Зеленский ответил на угрозу лидера Беларуси Александра Лукашенко, о том, что Минск может начать войну вместе с Россией. "Я надеюсь, что Беларусь не вступит в войну. Если это произойдет, мы будем сражаться и выживем", — заявил президент Украины.