"Дедушку подменили": случайный ДНК-тест испортил семье праздник на День отца

Ошибка могла пройти из-за плохой отчетности в больничных яслях в 1916 году в Нью-Йорке.

Мужчина раскрыл "секрет" своего дедушки 107-летней давности после теста ДНК в День отца. По словам анонимного пользователя Reddit, он, шутки ради, купил набор, позволяющий сделать ДНК-тестирование в домашних условиях. Об этом сообщает The Mirror.

По его словам, он рассчитывал, что это поможет узнать о перемещении предков около 1000 лет назад.

В итоге догадка о том, что корни семьи итальянские не подтвердились. Оказалось, что отец автора этой истории — примерно наполовину ирландец. Разбираясь в том, на что могут указывать данные тестирования, семья решила, что их дедушку подменили при рождении. Ошибка могла пройти из-за плохой отчетности в больничных яслях в 1916 году в Нью-Йорке, сделал вывод мужчина.

Он утверждает, что удалось найти родственников мужчины, на которого указали данные теста и который появился на свет в той же больнице. Представители обеих семей были крайне удивлены, поскольку они уверены, что не было ни усыновления, ни так называемых "визитов молочника" (супружеской измены). Сейчас эти люди пытаются получить свидетельства о рождении и смерти в нью-йоркском Бруклине.

Один из комментаторов отметил, что гораздо чаще подмен младенцев при рождении бывают случаи, когда биологические родители оказываются не теми людьми, которые числятся как официальные.

"Возможно, его усыновили, или же мать ребенка вышла замуж не за его биологического отца", — написал еще один пользователь.

Напомним, что в Закарпатской области медики приняли третьи роды 16-летней роженицы в машине "скорой".

Также сообщалось, что СБУ задержала шпионок ВС РФ, которые, как утверждается, наводили удары на роддома.