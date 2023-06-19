Всего один сотрудник: Финляндия может закрыть консульство РФ на Аландских островах

Статус росийского консульства, которое работает в Мариехамне с 1940 года, стал предметом обсуждений после вступления Финляндии в НАТО.

Президент Финляндии Саули Ниинисте запросил разъяснения о статусе консульства РФ на Аландских островах, которое осуществляет контроль над соблюдением договора о демилитаризации Аландских островов, сообщает ERR.

Его статус стал предметом обсуждений после вступления Финляндии в НАТО, которые усилились после того, как Россия отозвала согласие на деятельность Петрозаводского и Мурманского отделений Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Он напомнил, что демилитаризация и отказ от укрепления Аландских островов определены широким международным соглашением.

"Я попросил разъяснить правовой статус этого консульства в этих договорных структурах. Если, как утверждают некоторые, это связано с Парижским мирным договором 1947 года, тогда в него вовлечены довольно много сторон, и соглашение не является двусторонним", — пояснил Ниинисте.

Также, по мнению Ниинисте, следует учесть, что это консульство, которое состоит из одного человека. Известно, что в рамках гражданской инициативы в Финляндии была инициирована петиция о закрытии консульства.

Справка: Аландские острова были впервые демилитаризованы после Крымской войны в 1856 году на мирных переговорах в Париже. Демилитаризация была подтверждена Лигой Наций в 1921 году. Тогда же было принято обязательство заключить многостороннее соглашение о демилитаризации и нейтрализации Аландских островов.

После Второй мировой войны демилитаризация была подтверждена Парижским мирным договором 1947 года. Российское консульство работает в Мариехамне с 1940 года и осуществляет контроль над соблюдением договора о демилитаризации Аландских островов.

6 июня сообщалось о том, что Финляндия высылает девять российских дипломатов. Девять сотрудников российского посольства были высланы из Финляндии правительством после обнаружения их участия в разведывательной деятельности, которая несовместима с дипломатическим статусом.

Ранее, 30 мая, Фокус писал о том, что Финляндия показала проект забора на границе с Россией. Сейчас на границе со страной-агрессором стоит забор всего 3 км длиной. К концу июля финские власти обещают "нарастить" его до 200 км.