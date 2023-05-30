4 метра и колючая проволока: Финляндия показала проект забора на границе с Россией (фото)

Сейчас на границе с агрессивным соседом стоит забор всего 3 км длиной. К концу июля финские власти обещают "нарастить" его до 200 км.

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Сотрудники пограничной охраны Финляндии показали тестовую версию высокого забора, который строят сейчас финско-российской границе. Об этом во вторник, 30 мая сообщает финское издание Yle.

Тестовый участок заграждения с колючей проволокой сейчас строится в городке Пелкола в Иматри на восточной границе. Именно его и пригласили осмотреть журналистов.

В данный момент на территории будет строиться забор длиной в три километра для проверки функциональности и надежности барьерного заграждения. Общая высота забора составляет около четырех метров.

Фото: Mikko Savolainen / Yle

Строительство забора на российско-финской границе планируют завершить уже летом текущего года, ориентировочно ближе к июлю. Как только пилотный этап будет одобрен, планируется сооружение забора протяженностью в 200 километров.

Напомним. чуть более года назад в начале мая власти Финляндии заявили о намерении установить на своей восточной границе серьезные ограждения, поскольку тогда северную страну от России отделял лишь простой забор из колючей проволоки.

28 февраля 2023 года стало известно о том, что Финляндия приступила к строительству забора на границе с Российской Федерацией, чтобы обезопасить себя. Первым был анонсирован пилотный участок длиной в 3 км.