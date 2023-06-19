Аномальная жара: в Индии за несколько дней погибли почти 170 человек

Температура воздуха в ряде районов достигла 43,5 градуса. Ситуация усугубляется регулярными отключениями электроэнергии в регионе, в результате чего люди остаются без воды, вентиляторов и кондиционеров.

Не менее 166 человек умерли за последние несколько дней из-за аномальной жары в Индии, еще несколько сотен госпитализированы, сообщает Sky News.

По данным местных властей, аномальная жара фиксируется в штатах Уттар Прадеш (119 скончавшихся) и Бихар (47 жертв).

Температура воздуха в ряде районов достигла 43,5 градуса. В школах административного центра провинции Бихар — города Патна до 24 июня объявлены каникулы.

Крупнейшая больница в районе Баллия штата Уттар-Прадеш переполнена пациентами, страдающими от теплового удара. Морг переполнен, семьи стоят в очереди, чтобы забрать тела своих близких домой.

Ситуация усугубляется регулярными отключениями электроэнергии в регионе, в результате чего люди остаются без воды, вентиляторов и кондиционеров.

Местные власти призвали жителей оставаться в течение нескольких дней внутри помещений.

Эксперты по климату предупредили Индию, что ей необходимо лучше подготовиться к более регулярным волнам тепла.

1 июня сообщалось о том, что жара может превратить моря из поглотителей углерода в источники выбросов. Исследователи опасаются, что если это произойдет, Землю ждут переломные моменты изменения климата.

Ранее, 31 мая, Фокус писал о том, что Эль-Ниньо "стучится в дверь": ученые предупреждают, что на Землю обрушатся рекордные волны тепла.