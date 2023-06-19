На грани развода: пара из-за грубой ошибки в больнице 5 лет воспитывала чужую дочь

Женщина утверждает, что ее дочь случайно была подменена при рождении из-за путаницы в больнице. Она рассказала, как их ошибка чуть не привела к потере мужа, и как она в итоге нашла своего родного ребенка.

Семейная пара была потрясена, узнав, что уже целых 5 лет воспитывает чужую дочь. 29-летняя женщина на популярном форуме Reddit рассказала, что муж обвинил ее в измене, потому что их ребенок не похож на него. Об этом пишет The Mirror.

В результате 31-летник мужчина решил сделать тест на отцовство, чтобы узнать всю правду и был опустошен результатами.

"Мой муж сделал тест на отцовство нашей дочери, и результат оказался отрицательным, но я никогда не изменяла. Теперь он считает, что наши отношения — ложь, и хочет развестись", — написала мама девочки.

Желая очистить свое имя, женщина начала исследовать совпадения ДНК их дочери и утверждает, что ее и ее биологическую дочь "подменили при рождении". Она потратила несколько недель на поиски их биологического ребенка и теперь, как утверждается, начала процесс усыновления, чтобы наконец вернуть ее домой.

"Она была в приемной семье. Новые родители оказалась под следствием, и, очевидно, когда было доказано, что она не является их биологическим ребенком, ее забрало государство. Я ужасно сочувствую этой семье, но в то же время очень благодарна за то, что нашла девочку живой и невредимой. Мы немедленно начали процесс усыновления", — пишет женщина.

Женщина утверждает, что отсудила у больницы огромную сумму. Она хочет использовать эти деньги, чтобы переехать в другой город и начать все с нуля. Их неродная дочь все также останется с ними.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

"Мы объяснили нашей дочери, что ее сестра будет жить у нас, и что мы по-прежнему очень любим ее. Кажется, она в восторге от этой идеи. Будем надеяться, что все получится на самом деле. Я не знаю, что мы будем делать с другой семьей. Моя биологическая дочь, кажется, не очень-то их помнит. Я не хочу их впутывать. Бедная мать, наверное, даже не подозревает о том, что произошло. Я могу только представить, как это ужасно. Пока что я сосредоточена на своих дочерях и надеюсь спланировать красивую жизнь", — добавила женщина.

Сумев выяснить всю правду семейная пара смогла наладить отношения. Между ними больше не возникает разговор о разводе. Многие пользователи поддержали маму девочек, пытаясь подбодрить ее.

"Я так рада слышать, что вы нашли свою биологическую дочь и что вы можете ее удочерить! Надеюсь, у вас все получится!", — написал один из пользователей форума.

Ранее Фокус писал, что женщина прервала беременность узнав, что у ребенка заболевание мозга. После того как акушерке Стеф Уайлд сообщили, что ее будущий ребенок, возможно, никогда не сможет говорить, ходить или есть, она решилась на отчаянный шаг. Теперь она помогает другим родителям, которые попали в похожую ситуацию.

Также сообщалось, что женщина родила ребенка пока была в коме. Врачи подозревают, что Эмма Тейлор жила с опухолью с раннего возраста. Она лопнула после того, как гормоны беременности ускорили ее рост. Чтобы ребенок смог родиться врачам пришлось ввести женщину в медикаментозную кому.