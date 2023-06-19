В центре Москвы вспыхнул пожар: над городом поднялся густой дым (видео)

Российские СМИ сообщают, что возгорание произошло на строительстве. Предварительно вспыхнули утеплитель и пенопласт.

В РФ в Москве вспыхнул пожар. Густой черный дым окутал центр российской столицы. Пожар произошел в возводимом здании — вспыхнул пенопласт, сообщает телеграм-канал "Москва 24".

"Воспламенение наблюдают очевидцы возле метро Новослободская на Новосутовской улице. Возгорание произошло в строящемся здании на цокольном этаже. Горит теплоизолятор. Экстренные службы начали тушение пожара", — говорится в сообщении.

В местных телеграмм-каналах сообщают, что на первом этаже здания хранился пенопласт и утеплитель – они загорелись. В экстренных службах сообщили о спасении 6 человек. Их эвакуировали автолестницами. Информации о пострадавших в настоящее время не поступало.

Напомним, что 16 июня в Подмосковье произошел пожар возле Дзержинской ТЭЦ. Возгорание произошло вблизи автосервиса на улице Алексеевской. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что 16 июня в Курской области в РФ произошел масштабный пожар на складе с пухом. Площадь возгорания составила 2000 квадрантных метров. Сообщается, что для ликвидации огня были привлечены более 40 человек и 10 единиц техники.