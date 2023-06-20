Кислорода на 96 часов: на борту пропавшего батискафа, плывшего к "Титанику", 5 человек, — СМИ

В Береговой охране США заявили, что батискаф был рассчитан на 96-часовой "аварийный режим". Предполагается, что пропавший батискаф не всплыл на поверхность, поэтому приходится использовать гидролокатор для поиска.

Контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер сказал, что делается все возможное, чтобы найти и спасти тех, кто находился на борту туристического батискафа, который пропал в Атлантическом океане. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что береговой охраной проводятся поиски при помощи авиации. Канадские вооруженные силы также направляются на место происшествия.

Могер описал район, в котором ведутся поиски, как "удаленный", что затрудняет операцию по поиску и спасению.

"Часто мы полагаемся на то, что коммерческие операторы первыми прибудут на место происшествия", — сказал он.

По его словам, Береговая охрана США связалась с судами, которые ходят в том районе, чтобы они помогли в поисках. Предполагается, что пропавший батискаф не всплыл на поверхность, поэтому приходится использовать гидролокатор для поиска.

Могер также отметил, что батискаф был рассчитан на 96-часовой "аварийный режим". Это означает, что у судна есть запас кислорода на 96 часов на случай чрезвычайной ситуации.

"Мы ожидаем, что на данный момент доступно от 70 до полных 96 часов", — сказал Могер.

По его словам, на борту находятся пять человек. Спасательные команды "принимают это на свой счет" и делают все возможное, чтобы доставить тех, кто находится на борту, "в целости и сохранности дома".

Журналисты пишут, что судно "Полярный принц", которое перед экспедицией доставило субмарину к месту крушения "Титаника", сейчас помогает в поисково-спасательных работах. Береговая охрана охарактеризовала условия как "достаточно нормальные", однако в районе поиска плохая видимость из-за тумана.

Напомним, что 19 июня в Атлантическом океане неподалеку от места крушения "Титаника" пропал подводный батискаф, осуществлявший подводные туристические поездки и погружения к месту затонувшего в апреле 1912 года круизного лайнера. Стоимость участия в подводной экспедиции к месту затонувшего лайнера составляет $ 250 000. Процесс подводной экскурсии, включая погружение, экспедицию и подъем занимает около восьми часов.