Макрон против Германии: в Европе не могут договориться о создании системы безопасности, — СМИ

По словам журналистов, Германия продвигает проект, в рамках которого ЕС должен закупать оружие производства США и Израиля. Франция хочет, чтобы Европа развивала свою оборонную промышленность.

Президент Франции Эммануэль Макрон 19 июня призвал Европу выработать стратегию в отношении противовоздушной обороны, прежде чем рассматривать закупку оборудования. Таким образом он "ударил" по плану Германии закупить системы ПРО у израильских и американских производителей. Об этом пишет Bloomberg.

Макрон прямо сказал о том, что необдуманные решения скорее приведут к покупкам оружия не в Европе. Хотя во Франции не единожды призывали европейские страны начать развивать собственную оборонную промышленность, чтобы ЕС смог стать более автономным в стратегическом плане.

Издание отметило, что Германия продвигает в Европе концепцию "Небесный щит". К этой инициативе присоединились уже 15 стран, большинство из которых входят в НАТО. Концепция предполагает создание многослойного противоракетного щита, который может стоить примерно 17 млрд евро.

Однако с программой, как сообщается, не согласны во Франции. Так, программа предполагает покупку неевропейского оружия, хотя в Париже уверены, что Европа должна создавать свои оборонные системы. Однако официально французские чиновники говорят, что инициатива Германии дополняет усилия Парижа по координации более широкой стратегии.

Напомним, что 15 июня СМИ сообщали, что Европа хочет отказаться от оружия США, воссоздав свою промышленность. По словам журналистов, в Европе хотят наладить собственное производство оружия. Это будет полезно для безопасности Украины, а также ЕС в целом.

Кроме того, 19 июня Макрон заявил о развертывании в Украине системы SAMP-T. Сообщается, что с этой системой, ее радаром и ее пусковыми установками, вооруженными восемью ракетами "Астер" с дальностью действия около 100 км, Украина сможет сбивать большое количество воздушных целей.