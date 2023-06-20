Экспедиция к "Титанику": один из членов экипажа пропавшего в Атлантике батискафа вышел на связь

Береговая охрана США подтвердила, что на борту пропавшей субмарины находятся пять человек. Вся команда сейчас сосредоточена на ожидании спасателей.

Ирландский исследователь Рори Голден, один из членов экипажа батискафа, который пропал во время экспедиции к обломкам "Титаника", вышел на связь и написал в посте в Facebook, что с ним все в порядке, сообщило ирландское издание Irish Sun.

"Я в порядке", — сообщил Голден. Он попросил не высказывать предположений о том, кто еще находится на борту пропавшего подводного аппарата, поскольку это "очень нетактично". Он также поблагодарил всех, кто пытался связаться с ним, и отметил, что вся команда сейчас сосредоточена на ожидании спасателей.

"Наши возможности… по выходу в интернет ограничены, чтобы сохранить пропускную способность для скоординированных усилий, которые предпринимаются, поэтому, пожалуйста, имейте это в виду", — отметил он.

Голден попросил "думать позитивно", отметив, что команда батискафа настроена так же.

По данным Irish Sun, Голден был первым из ирландских дайверов, спускавшихся к обломкам "Титаника" в 2000 году.

Поиски батискафа, который пропал во время экспедиции к обломкам "Титаника", развернулись примерно в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США. Соединенные Штаты и Канада отправили самолеты с целью обнаружения подводного аппарата.

Береговая охрана США подтвердила, что на борту пропавшей субмарины находятся пять человек.

OceanGate, одна из немногих компаний, предлагающих поездки, чтобы увидеть руины, подтвердила, что была запущена крупная поисковая миссия, чтобы "безопасно вернуть экипаж".

Билеты для туристов, чтобы увидеть обломки, которые находятся примерно в 600 км от побережья Ньюфаундленда, Канада, стоят до 195 000 евро.

Субмарина OceanGate — Титан — вмещает одного пилота и четырех других, а запас кислорода рассчитан на 96 часов.

Представитель OceanGate сказал: "Мы изучаем и мобилизуем все варианты, чтобы безопасно вернуть экипаж.

19 июня сообщалось о том, что в Атлантике пропал с радаров батискаф, который вез туристов к месту крушения "Титаника". Процесс подводной экскурсии, включая погружение, экспедицию и подъем занимает около восьми часов.

Напомним, в конце мая 2023 года исследователи обнаружили золотое ожерелье из затонувшего корабля "Титаник", которые не видели с 1912 года: они изготовлены из зуба мегалодона.